Dani Olmo alucina, otro error del Barça: el fichaje de Mika Faye no vale para nada

Dani Olmo fue anunciado hace poco como el fichaje de verano del Barça, que lo recibía con ilusión. El que fue canterano culé regresaba a su casa con muchas ganas de triunfar, pero su debut liguero se está retrasando más de la cuenta. Las malas gestiones de la directiva han hecho que el mediapunta vea los dos primeros encuentros desde la grada.

No estuvo convocado ni en Mestalla ni en Montjuic porque no se le ha podido inscribir. El Barça está en el límite permitido de masa salarial y tiene que vaciar plantilla antes de incorporar a Dani Olmo. Aunque parecía que la venta de Mika Faye ayudaría, finalmente ha quedado claro que no ha servido para casi nada.

Dani Olmo ve que la venta de Mika Faye no le aporta nada

La crisis económica que atraviesa el Barça por culpa de la antigua presidencia, dirigida por Josep Maria Bartomeu, lo está haciendo todo muy difícil. Joan Laporta y Deco, aunque han conseguido mejorar todo lo que tiene que ver con la economía, no han estado acertados este mes de mercado. Han esperado demasiado para comprar y vender y ahora todo son prisas, además de imprevistos.

Se criticó mucho a Nico Williams cuando quedó casi descartada su incorporación, pero parece que no ha sido su culpa. Varias fuentes afirmaban que la directiva no le podía dar pruebas de que conseguiría inscribirlo. Finalmente, parece que no podía dar evidencias porque no existían, ya que Dani Olmo, actualmente, no puede jugar.

En principio, todos los aficionados pensaban que la salida de Mika Faye sería beneficiosa para Dani Olmo, pero no ha sido así. Al no estar inscrito, no sirve para rebajar la masa salarial, solo ayuda para acercarse a la regla 1:1. Solo salidas como la de Clément Lenglet ayudarían al ex del Leipzig, puesto que sí está inscrito.

Mika Faye se va, pero no debía ser él

Mika Faye ha subido de 1,5 a 10,3 millones de euros en tan solo una temporada y ni ha debutado en la élite del fútbol. Si el Barça lo hubiese mantenido, es probable que su valor hubiera seguido aumentando. Además de su venta, la opción de recompra de los catalanes es de 25 "kilos".

Teniendo en cuenta que el fichaje de Mika Faye te costará más del doble por el que lo has vendido, es una salida poco acertada. Un ejemplo de que la decisión no es la correcta es el caso de Dani Olmo, quien se marchó del Barça en busca de oportunidades y ahora ha costado 55 millones. Aunque no se sabe si el senegalés se revalorizará o no, lo que está claro es que su venta no ha ayudado al español en lo más mínimo.