La oveja negra del Barça, sentenciada por Joao Félix, no tiene sitio y debe irse

Joao Félix llegó al Barça en calidad de cedido en el último día del mercado de fichajes de verano de la temporada 2023-24. El Atleti no contaba con el portugués, puesto que no era del agrado del entrenador. Teniendo en cuenta que les costó más de 127 millones a los de la capital, buscaron aprovecharlo lo máximo posible.

Paralelamente, el Barça no pasaba ni pasa por un buen momento económico, lo que hizo que sus altas esferas apostaran por la cesión del joven portugués, Joao Félix. Aunque empezó siendo un claro titular, poco a poco fue perdiendo el protagonismo debido a su irregularidad. Ahora, aunque ya no esté en la Ciudad Condal, ha sentenciado a un culé de corazón.

Joao Félix y la sentencia para su compañero

Joao Félix ha sido anunciado recientemente como nuevo fichaje del Chelsea, conjunto que parece no tener límite económico. Durante este mercado, los blues no han parado de moverse, algo que ha sorprendido y ha sido objeto de burlas. De hecho, hace poco, los ingleses subieron un vídeo de su plantilla en el gimnasio y el lugar se veía especialmente masificado.

Como se puede apreciar en el vídeo mostrado con anterioridad, el Chelsea tiene un exceso de jugadores en su plantilla. Pese a eso, ha seguido fichando y Joao Félix ha sido una de las últimas incorporaciones. Ayer, día 25 de agosto de 2024, el Chelsea se enfrentó al Wolves y Joao Félix se unió a la goleada.

En un partido que acabó 2-6 a favor de los blues, el portugués tuvo su minuto de gloria. En el 80', Joao Félix convertía un gol de killer total: al primer toque, potente, y bien colocado. Por desgracia para Marc Guiu, quien no estuvo ni convocado, el buen inicio de su compañero puede ser su sentencia.

Marc Guiu, en problemas por culpa de Joao Félix por segundo año consecutivo

Marc Guiu ha tenido más de una oportunidad, y la que tuvo contra el Servette el día 22 fue clave. A portería vacía, el ex del Barça no consiguió convertir un disparo que habría subido el marcador a 2-0. Parece que a Enzo Maresca le hizo plantearse el futuro de su joven '9'.

Enzo Maresca no convocó a Marc Guiu, pero sí a Joao Félix, quien no decepcionó. Ahora, varias fuentes aseguran que Marc Guiu podría regresar a LaLiga en calidad de cedido. Pese a las críticas recibidas, no hay que olvidar que es un gran delantero y que tiene mucho futuro por delante.