El Barça ha cerrado el famoso acuerdo de patrocinio con Nike y, salvo giro radical, también confirmará la llegada de 2 nuevos fichajes, que intentarán hacer olvidar a Viktor Gyökeres. A pesar de que el Barça estaba y está muy interesado en Viktor Gyökeres, delantero centro del Sporting de Portugal, el club culer ya confirma que su fichaje tendrá que esperar. Y es que, según ha podido saber 'e-Notícies', el Barça no puede afrontar su fichaje y se tendrá que conformar con la llegada de 2 nuevos talentos impuestos por Nike.

El Barça ya se ha decidido: Viktor Gyökeres es el delantero centro escogido para relevar a Robert Lewandowski durante el próximo mercado de fichajes de verano de 2025. Ahora bien, el fichaje del goleador sueco de moda en Europa tendrá que esperar, pues no está claro que el Barça pueda ofrentar el pago de su cláusula de rescisión.

¿Qué futbolistas ha fichado el Barça para hacer tiempo anates del fichaje de Gyökeres? Pues el Barça ha fichado a Mouhamed Dabo y Malick Cissé, dos campeones de la UFOA-A Sub-17. Los dos jugadores de Gambia, todavía menores de edad, viajarán a Can Barça para realizar 15 días de pruebas por el acuerdo de colaboración con Be Sport Academy, impulsada por Nike. No tienen el nivel de Viktor Gyökeres, pero el Barça espera que se puedan unir a las dinámicas del filial y que tengan opciones de estar con Flick.