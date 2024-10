El Barça gana al Bayern Múnich y Marc Casadó se convierte en un problema: 'Se va...'

El Barça no ha tenido piedad con el Bayern Múnich y se ha llevado tres puntos de oro para la clasificación de la Champions League en una noche realmente mágica. El partido no ha podido empezar mejor, pues Raphinha ha abierto el marcador en el primer minuto de juego tras un gran pase de Fermín. Y antes del descanso, los de Flick ya ganaban por 3 a 1 con un doblete del '11' y un gol de Lewandowski, que contestaba al momentáneo empate de Kane.

Ya en la segunda mitad, Raphinha ha marcado su tercer tanto de la noche tras un magnífico pase de Lamine Yamal. Eso sí, pese a todos los goles, el gran nombre de la noche podría ser Marc Casadó, que ha cuajado una actuación simplemente perfecta.

Marc Casadó se luce y genera dudas: 'Se va...'

A principios de temporada, Hansi Flick tenía un gran agujero en el centro del campo tras la inesperada salida de Gündogan rumbo al City. Sin embargo, el técnico alemán fue claro a su llegada a la Ciudad Condal, asegurando que tenía a los chicos de La Masía muy vigilados y que no necesitaba más. Hizo debutar a Bernal, que dejó grandes sensaciones antes de su grave lesión, pero su gran apuesta ha sido Marc Casadó.

Hoy frente al Bayern, Marc Casadó ha dejado claro que puede llevar el mando del centro del campo del Barça. Junto a Pedri es capaz de organizar el juego, pero también de cortar las internadas del rival, demostrando ser un futbolista total. Eso sí, su gran rendimiento también tiene un punto negativo, pues desde el vestuario ya suenan voces que apuntan al drama que puede crear.

Marc Casadó se va a llevar algún peso pesado por delante

Si Marc Casadó mantiene el nivel, parece evidente que no puede salir del once. Gavi, Fermín y De Jong ya están recuperados de sus respectivas lesiones, pero el canterano no da opción. Y Hansi Flick parece que tampoco tiene intención de cambiar, pues cada vez que Casadó pisa el verde le convence un poco más.

De momento, Marc Casadó tiene contrato hasta 2028, pero seguro que el Barça ya trabaja en mejorar sus condiciones para asegurar su futuro en el club. Hansi Flick tenía razón cuando dijo que tenía muy vigilada a La Masía. Casadó está siendo la gran revelación de esta temporada, y los pesos pesados no tendrán nada fácil quitarle el puesto.