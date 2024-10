Xavi Hernández lo asume tras el Bayern, le hizo la cama: nuevo caso Ousmane Dembélé

Xavi Hernández era la esperanza de los culés en el peor momento de la historia del club. El entrenador catalán fue la luz al final del túnel en la 2021/22 y consiguió grandes hazañas. Hizo que su equipo remontase la temporada y acabó obteniendo buenos resultados.

Un año después, el Barça ganó LaLiga y la Supercopa de España y Xavi Hernández fue una de las caras principales. Además, varios jugadores empezaron a ganarse un nombre, como pasó con Ousmane Dembélé. Por desgracia para los aficionados, el francés no fue el único que dejó plantado al entrenador.

La problemática "Ousmane Dembélé"

Ousmane Dembélé olvidó todo lo que el Barça hizo por él y dejó a Xavi Hernández plantado. El técnico confió en él desde el minuto uno y le pidió varias ocasiones que se quedara. Además, el extremo se dedicó a muchas otras cosas que no tenían nada que ver con el fútbol.

Ousmane Dembélé no mostró compromiso con el equipo y se pasó más tiempo lesionado que disponible. Aun así, Xavi Hernández apostó por él y lo esperó todo lo que fue necesario, ya que creía en su talento. Finalmente, el jugador optó por marcharse y sin escuchar las peticiones de la persona que le dio todas las oportunidades necesarias.

Aunque parecía que Osumane Dembélé era el único que le hizo la cama a Xavi Hernández, se ha visto que Robert Lewandowski se sumó a la causa. La temporada pasada, el polaco, pese a ser de los máximos goleadores de la competición, fallaba muchas ocasiones. Fallaba goles que estaba cantados y fue bajando su rendimiento hasta sonar para salir del Barça en verano; pero ayer en Champions ante el Bayern Múnich volvió a ver puerta.

Robert Lewandowski dejó a Xavi Hernández sin opciones

Robert Lewandowski es uno de los mejores '9' de la historia del fútbol y su carrera habla por sí sola. Su fichaje provocó mucha alegría a los hinchas culés y Xavi Hernández lo apoyó desde el primer minuto. Ahora bien, pese a que Xavi apostó por él y lo trajo desde Múnich pagando casi 50 millones, el polaco no terminó de rendir.

Robert Lewandowski empezó a ver cosas que no le gustaban, como la falta de seriedad en algunos momentos. Y no solo eso, pues si nos fijamos solo en sus números, esta temporada con Hansi Flick ya lleva más de la mitad de los que anotó el curso pasado. Suma 15 goles en 13 partidos, mientras que con Xavi Hernández anotó 26 en 49; una abismal diferencia.

Es evidente que Robert Lewandowski terminó sumándose a la lista de jugadores que no han encajado con Xavi Hernández. Aunque no acabó de entenderse con Xavi, no es nada comparado con lo que hizo Ousmane Dembélé, que vendió por completo a quien confió en él. Se marchó al PSG pese a la protección que le ofrecía Xavi, mientras que lo de Lewandowski no es algo aislado: Flick ha conseguido revivir a casi todo el vestuario.