Hansi Flick lo descarta en 1 minuto: no quiere su fichaje, adiós Barça, Pedri acepta

El FC Barcelona busca llevarse los tres puntos ante el Bayern de Múnich en una gran noche de Champions en el Estadio de Montjuic. Hansi Flick no quiere sustos, y para conseguir la victoria ha presentado su once de gala; con Fermín acompañando a Pedri y Casadó. La afición, como siempre, no ha faltado a la cita.

Sin duda, todos los ingredientes se han reunido esta noche en la Ciudad Condal para regalarnos un gran espectáculo. Y lo cierto es que la primera mitad no ha decepcionado. El ritmo ha sido altísimo, con ocasiones para ambos bandos y con muchos detalles para comentar; pues ya en el primer minuto Raphinha ha adelantado a los de Hansi Flick.

La segunda parte seguro que deja muchos más aspectos destacados, aunque es posible que Hansi Flick no necesite ver más. En el Bayern juega uno de sus grandes deseos, pero parece que no será por mucho tiempo. Hoy ha fallado estrepitosamente y, además, la sensación es que poco a poco se aleja del Barça.

Hansi Flick lo descarta en 1 minuto: no quiere su fichaje

Desde hace ya varios meses, Deco y Laporta saben que el vestuario anda falto de un centrocampista defensivo de primer nivel. Pero no solo eso, también hace mucha falta un lateral derecho suplente para dar descanso a Koundé. Para Hansi Flick, el francés es imprescindible y lo ha jugado casi todo, mientras que en la medular ha tenido que apostar por Marc Casadó.

Es por eso que esta noche Hansi Flick ha estado muy atento al rendimiento de Joshua Kimmich. El '6' de los visitantes ha ocupado hoy el puesto de pivote, pero también puede jugar en el carril diestro, lo que lo convierte en un candidato ideal para el Barça. Kimmich ha demostrado a lo largo de su extensa carrera su enorme calidad, por lo que Flick parecía estar encantado con su llegada.

Sin embargo, hoy Joshua Kimmich no está teniendo su noche. Ha fallado varios pases fáciles y, para colmo, ha sido el que ha habilitado a Raphinha en el primer gol del partido. Y, por si fuera poco, todo apunta a que renovará su contrato con el Bayern próximamente, alejándose definitivamente de los planes de Hansi Flick.

Joshua Kimmich no vendrá: Hansi Flick confía en Pedri

Hansi Flick empieza a asumir que no podrá contar con Joshua Kimmich la próxima temporada. Es cierto que ayer, en sala de prensa, el capitán del Bayern aseguró que no cierra la puerta a ninguna opción. Pero la realidad es que su renovación cada vez está más cerca.

Ante tal escenario, Pedri tiene una clara misión: adaptarse al doble pivote. Su posición ideal es la de '10', pero si Joshua Kimmmich no viene le tocará jugar más retrasado. Hansi Flick ya ha probado al canario como centrocampista organizativo en varias ocasiones y esta noche es una prueba más de ello.

Hoy, Pedri está formando pareja con Casadó en la medular y su rendimiento no está siendo malo. Es cierto que quizá necesita a su lado un perfil más físico, pero Kimmich tampoco destaca por su poderío. Veremos qué decisión toma el Barça, pero es evidente que Hansi Flick necesita a "su Busquets".