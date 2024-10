Alejandro Garnacho sonaba para reforzar al Barça, pero el extremo argentino, ahora en el Manchester United, no será el elegido para reforzar el extremo izquierdo del primer equipo que lidera Flick. El Barça, eso sí, sí que cerrará un nuevo fichaje y, de hecho, ya lo ha logrado: llegará gratis al equipo de Flick y es mucho mejor que Alejandro Garnacho. Tras el 'no' de Nico Williams, el Barça, dentro de sus posibilidades, se ha puesto las pilas para reforzar los extremos y lo ha logrado: gratis y mejor que Alejandro Garnacho.

Flick logra cerrar el fichaje del nuevo Alejandro Garnacho: "Gratis al Barça y..."

El Barça ya cierra el fichaje del nuevo Alejandro Garnacho, extremo gratis para Flick

¿Qué futbolista mejor que Alejandro Garnacho fichará gratis por el Barça? Pues hablamos, más concretamente, Son Heung-min futbolista surcoreano que juega como delantero en el Tottenham Hotspur inglés. Son gusta mucho a Hansi Flick y llegaría gratis al Barça, pues termina contrato en junio de 2025 y no está previsto que renueve su vinculación con la entidad londinense. Alejandro Garnacho no fichará por el Barça, pero sí que lo hará Son, quien ya ha tenido las primeras tomas de contacto con el Barça de Hansi Flick.