Ni Haaland ni Kimmich, Laporta ya ata un fichaje estelar para el Barça en enero: 100M

El Barça, liderado por Laporta, ya se olvida de fichajes como los de Haaland o Kimmich y centra sus esfuerzos en otro refuerzo estelar, que llegará en enero de 2025. Laporta está más motivado que nunca: el equipo es líder de LaLiga EA Sports y con Hansi Flick se ha recuperado un ambiente de trabajo óptimo para competir por todo. Es, precisamente por esto, que Laporta se ha dejado de historias y ha puesto todos sus esfuerzos en cerrar un fichaje estelar para enero: ni Haaland ni Kimmich, es mejor.

Laporta está encantado con el trabajo de Flick y su objetivo es profesionalizar de nuevo el club para que el entrenador alemán se sienta cómodo en la entidad catalana que preside. Por ende, Laporta sabe que será vital acudir al mercado de fichajes para cerrar la llegada de un auténtico especialista en lo suyo: no es Haaland, tampoco es Kimmich, es mejor. El Barça tiene un reto mayúsculo por delante y Laporta lo sabe: el fichaje de más de 100 millones de euros está preparado, será oficial durante el mes de enero.

Laporta se moja y ata un fichaje colosal para el Barça: ni Haaland ni Kimmich, el fichaje es mucho más estelar

Laporta quiere que el Barça vuelva a ser competitivo en todos los sentidos y sabe que, para ello, será vital cerrar acuerdos de patrocinio a la altura del club culer. El Barça ha avanzado mucho trabajo en esta dirección: el acuerdo de renovación con Nike está apalabrado y pactado y el nuevo Spotify Camp Nou va cogiendo forma poco a poco. Ahora que todo va viento en popa, Laporta quiere sellar su mandato con un fichaje estelar que aproveche todos estos recursos económicos para volver a construir un Barça colosal y legendario.

Ni Haaland ni Kimmich, el Barça, liderado por Laporta, quiere cerrar el fichaje de un auténtico monstruo de los negocios y de la dirección deportiva. Eso podría perjudicar a Deco, actual director deportivo del Barça, pero Laporta sabe que el mercado no espera y que, por consiguiente, resulta vital aprovechar todas las oportunidades que aparecen. El Barça no espera y Laporta menos: el fichaje estelar llega en enero de 2025, no es ni Kimmich ni tampoco es Haaland, pero vale más de 100 millones de euros.

Ni Haaland ni Kimmich, Laporta ya ata un fichaje estelar para el Barça en enero: 100M

El Barça sigue rastreando el mercado de fichajes y se ha topado con un gran objetivo y el club culer que lidera Laporta trabaja para llevarse el gato al agua. Según ha podido saber este digital, el Barça va en busca de una pieza clave: no es ni Haaland ni Kimmich y podría llegar ya durante este próximo mes de enero.

Todo está abierto, pero Laporta va con todo a por una figura que puede ser troncal para el correcto desarrollo del Barça. ¿De qué figura hablamos? Pues hablamos de Txiki Begiristain, actual director de fútbol del Manchester City. Laporta quiere que Txiki Begiristain regrese al Barça y que asuma el rol que tenía Mateu Alemany: las negociaciones ya han empezado y se estima que podría alcanzarse un acuerdo próximamente.