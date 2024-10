Ahora o nunca, Deco da la orden y acelera para traerlo al Barça: mejor que Marc Casadó

Marc Casadó ha sido uno de los futbolistas revelación del año y todos los aficionados ya están hablando sobre él. Aunque la temporada pasada ya tuvo algunos minutos, no pudo mostrar su calidad. Varias fuentes han acabado afirmando que Xavi Hernández no contaba demasiado con él y no lo quería para este año.

Por suerte para el Barça y Marc Casadó, el entrenador ya no es Xavi y Hansi Flick ha ocupado ese puesto. El alemán sí cuenta con el joven pivote y darle oportunidades ha sido todo un acierto. De todo modos, Deco está muy interesado en un pivote de mucho renombre y el próximo mercado puede ser clave.

Deco y sus movimientos

Hansi Flick acaba de aterrizar en el banquillo del Barça y todavía se está aclimatando a su nueva vida en la Ciudad Condal. Pese a ser un recién llegado, el alemán está haciendo un gran trabajo con el equipo. Una de las mejores cosas que ha hecho ha sido consolidar en el centro del campo a jóvenes de mucho talento.

Aunque hay canteranos que han mostrado un nivel fuera de lo común, Deco está pensando en incorporar a uno de los mejores pivotes del momento. De hecho, hace mucho tiempo que dicho futbolista ya suena en los despachos de las altas esferas del Barça. Su llegada podría perjudicar a Marc Casadó, pero también le aportaría muy buenos consejos.

El mediocentro al que Deco quiere incorporar lo antes posible es Martín Zubimendi, la estrella de la Real Sociedad. En los últimos días su nombre ha ocupado todas las portadas en Inglaterra tras la lesión de Rodri. Pep Guardiola sueña con su fichaje y el Manchester City parece que no quiere esperar más: planean incorporarlo en enero.

Martín Zubimendi y Marc Casadó, en manos del Manchester City

Deco no quiere quedarse atrás, pues es consciente de que el Manchester City está pujando fuerte por Martín Zubimendi. Sabe encajaría a la perfección en el esquema del Barça, y más al lado de Marc Casadó, así que también intentará convencerlo para que venga al Barça.

Además, Gavi o Frenkie de Jong también podrían gozar de la experiencia del internacional español. El FC Barcelona está recuperando sus recursos económicos y el acuerdo con Nike es clave para levantar cabeza. El fichaje de Martín Zubimendi está en juego.

Una vez se cierre el trato con Nike, Deco podría lanzarse al mercado de fichajes e ir a por Martín Zubimendi. Marc Casadó está siendo clave en el esquema de Flick y es difícil que alguien le quite el puesto. De todas formas, tendremos que esperar y ver si finalmente el Manchester City se lo lleva antes de que Deco pueda actuar.