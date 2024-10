240 millones por 3 fichajes: Ronald Araújo no es el único que saldrá del Barça

Ronald Araújo ha sido la clave de la defensa del Barça durante todos estos últimos años. El uruguayo ha mostrado un talento poco común y los aficionados han respondido con mucho apoyo. Pero no todo es bueno: después de la eliminatoria contra el PSG, el defensor recibió muchas críticas; de hecho, más de las que merecía.

El Barça no pasa por un buen momento económico y, aunque está remontando la situación poco a poco, puede ser necesaria una gran venta. Este pasado mercado de fichajes ya vimos que el club no pudo hacer frente a los fichajes que necesitaba por culpa de dinero. Ahora, Ronald Araújo y dos jugadores más han sido señalados a causa de su alto valor de mercado.

Ronald Araújo y la situación del Barça

Ronald Araújo lleva unos meses fuera de los terrenos de juego a causa de una lesión sufrida con La Selección de Uruguay. Por suerte para los culés, parece que queda muy poco para su vuelta, que es necesaria. Aunque Pau Cubarsí e Íñigo Martínez están cubriendo el centro de la defensa sin problema, es necesario que vuelva el central titular.

El problema es que el Barça le ha ofrecido varias veces reunirse para renovar su contrato, pero no consiguen ponerse en contacto con sus agentes. El uruguayo dejará de ser jugador del conjunto catalán en 2026 y no parece que tenga intención de alargarlo. Su venta aportaría unos 80 millones de euros, pero no sería la única gran salida.

Además de Ronald Araújo, Frenkie de Jong, que justo acaba de recuperarse de una lesión de tobillo, dejaría 60 millones de euros en Can Barça. El neerlandés tampoco tiene intención de prolongar su estancia y en 2026 saldrá a coste 0. Aunque estas dos ventas no pondrían el club patas arriba, la tercera sí que lo haría, puesto que es un jugador muy querido en estos momentos.

Frenkie de Jong, Ronald Araújo y la estrella del Barça

Además de Frenkie de Jong y Ronald Araújo, una pequeña parte de los aficionados piensa en Raphinha. Ahora está a un nivel muy alto y mostrando su mejor fútbol, pero la realidad es que conjuntos de la Premier League y Arabia Saudí pagarían mucho. El brasileño podría ser una venta de 100 millones, pero no se le puede dejar salir, ya que es de lo mejor del equipo.

Sea como sea, es evidente que el Barça tiene varios activos con los que sacar mucho dinero. En total 240 millones a cambio de 3 ventas: Ronald Araújo (80), Frenkie de Jong (60) y Raphinha (100) son los que más dinero podrían dejar en caja.