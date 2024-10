Ronald Araújo, molesto por 3 motivos, descubre la decisión del Barça: 'Es un m...'

Ronald Araújo se encuentra en una situación complicada tras sufrir una lesión que lo mantendrá apartado del campo hasta la segunda mitad de la temporada. Un escenario especialmente frustrante para Araújo, que había consolidado su rol como pieza clave en la defensa del Barça, especialmente bajo el mando de Xavi. El uruguayo no solo se había ganado un lugar indiscutible, sino que también había comenzado a ser considerado como uno de los mejores defensores del mundo gracias a su impresionante rendimiento.

Sin embargo, el futuro de Ronald Araújo está en el aire, pues el Barça necesita realizar ventas para equilibrar sus cuentas, y el Bayern llegó a ofrecer 80 millones en enero. A pesar de que Araújo nunca cerró la puerta a una posible salida, el club tampoco ha dado pasos firmes hacia su renovación. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre en torno a su permanencia, pero la decisión final ya está tomada.

Ronald Araújo, tres razones para sentirse ninguneado

Según informa el diario SPORT, Ronald Araújo está tenso con el FC Barcelona por tres motivos que han impactado en su relación. El primero de ellos es que, a diferencia de otros jugadores, el club no ha tomado la iniciativa para comenzar las conversaciones sobre su renovación. Mientras que otros futbolistas están siendo priorizados en este aspecto, Araújo siente que su situación ha sido desatendida, aunque él tampoco ha dado el paso para poder sentarse a negociar.

El segundo motivo de su descontento es que, a pesar de su lesión, no ha sido inscrito para la presente temporada. Esta decisión no solo afecta su capacidad para jugar, sino que también le genera incertidumbre sobre su futuro en el Barça. La falta de inscripción puede ser un indicativo de que el club está considerando otras opciones y no cuenta con él en sus planes inmediatos.

Finalmente, Ronald Araújo se siente frustrado al ver que el 80% su salario está siendo utilizado para ajustar la plantilla, en lugar de ser considerado como una parte integral del proyecto. Es cierto que Christensen y Ter Stegen, por ejemplo, también han sido víctimas de esta estrategia financiera, pero el uruguayo se siente especialmente disgustado.

Qué hará el Barça con Ronald Araújo: la directiva lo tiene claro

"Es un momento de tensión entre ambos", como se desliza, y el Barça ha tenido que actuar para aclarar sus planes con Ronald Araújo. Su contrato con el Barça expira en 2026, por lo que su renovación debería estar cerrada antes del verano de 2025 para evitar más especulaciones, pero de momento ni rastro. Es por eso que Joan Laporta y Deco han decidido que, en caso de que lleguen ofertas en enero, se sentarán a escucharlas.

La frustración de Ronald Araújo es palpable y ahora podría ser todavía mayor. Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, tanto Araújo como el Barça deben prepararse para lo que podría ser un giro significativo en sus respectivas trayectorias.