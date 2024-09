El Barça volverá a por su fichaje en 2025: Marc Casadó se echa a temblar por 59 M€

Marc Casadó ha sido uno de los nombres que más ha dado de lo que hablar en los despachos del Barça. El joven canterano se dio a conocer el año pasado gracias a Xavi Hernández, quien hizo que debutara. Por desgracia, no hemos podido ver al pivote en su pleno estado hasta ahora.

El Barça no pasa por un buen momento económico y la situación le ha obligado a tirar mucho de la cantera. Por suerte para los culés, su fútbol base es el mejor del mundo y Marc Casadó es el claro ejemplo. Por desgracia para él, las altas esferas catalanas se lanzarán a por una gran opción de mercado en 2025.

Marc Casadó y la titularidad

Marc Casadó, pese a tener minutos con Xavi en la 2023-24, no pudo consolidarse en el primer equipo. Según afirman varias fuentes, el entrenador catalán no lo acababa de ver en el primer equipo y no iba a contar con él este año. Por suerte para el joven mediocentro, Hansi Flick ha cogido el mando del Barça y sí que lo quiere.

En teoría, Marc Bernal iba por delante de él, pero la reciente lesión del nombrado anteriormente ha dejado a Marc Casadó como primer hombre. El canterano ha respondido muy bien en los encuentros que ha jugado de titular e hizo la asistencia del gol de Pedri contra el Girona. Aunque parece que se ha ganado un sitio en la plantilla, las altas esferas del conjunto catalán planean el fichaje de un gran pivote.

El futbolista en cuestión es Amadou Onana, el belga que ya estuvo en el radar del Barça hace poco. Finalmente, Unai Emery se hizo con sus servicios por algo más de 59 millones. Por ahora, el centrocampista está mostrando un gran nivel y está dejando claro que su fichaje fue un acierto.

Amadou Onana, el fichaje estelar

Amadou Onana estuvo en la lista de favoritos de diversos equipos, pero el Aston Villa fue el elegido. Ante esta situación, el Barça no ha podido competir, pero en el próximo mercado de fichajes podría intentarlo.

Se supone que para el mercado de fichajes de verano, el Barça ya habrá firmado grandes acuerdos y dispondrá del dinero necesario. Si cierra el fichaje de Amadou Onana, Marc Casadó lo tendrá mucho más difícil. Aunque por ahora no podemos asegurar nada, es probable que el belga suene en los despachos culés los próximos meses.