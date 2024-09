Nike y el Barça lo hacen oficial, nuevo 'fichaje' ya disponible

Nike es una de las empresas más relevantes de ropa del mundo y prácticamente todas las personas han oído hablar de ella. Desde 1998, el Barça viste las equipaciones de Nike, por lo que hablamos de un vínculo que se remonta 26 años atrás. Hace ya muchos años que cuando piensas en una equipación del conjunto catalán, se te viene Nike a la cabeza.

Por desgracia para el Barça, últimamente ha habido muchos problemas con Nike, que según las altas esferas culés no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Llegaron hasta los tribunales para intentar romper el vínculo, pero la entidad deportiva perdió ante los americanos. Ayer, se hizo oficial el anuncio que más se esperaba en este inicio de temporada.

La reconciliación del Barça con Nike

Según Joan Laporta, Nike estaba haciendo cosas mal y no estaba cumpliendo con lo estipulado. El Barça, cansado de no estar a la altura por culpa de su patrocinador, intentó romper el vínculo de todas las formas posibles. Finalmente, parece que los motivos no eran suficientes y se vio forzado a permanecer con el mismo sponsor.

Uno de las razones que alegaba el Barça era la falta de stock, un problema notable a lo largo de la temporada 2023-24. Diversos productos no estuvieron disponibles en varios momentos del año, como por ejemplo camisetas de entrenamiento. Parte de la afición, dispuesta a gastarse mucho dinero en los productos de su equipo, se quejó.

Es necesario remarcar que el Barça no pasa por un buen momento económico y cada venta es importante. Ahora, parece que las diferencias entre las dos partes se han solucionado y ayer, día 17 de septiembre de 2024, el Barça anunció la tercera equipación de la temporada 2024-25. Una prenda cuanto menos vistosa que ha creado opiniones de todo tipo y que ya está disponible.

El detalle de la camiseta que pocos conocen: inspirado en las mujeres

Según ha afirmado el Barça en su página web oficial, la nueva equipación "tiene un doble Swoosh vertical que representa la aceleración del juego femenino en el que el Barça es uno de los máximos representantes a nivel mundial". Además, el color también está cargado de significado.

"La tercera equipación de este año simboliza la prosperidad, el crecimiento y el progreso en la lucha por la igualdad. El color verde, conocido por su conexión con la esperanza y la renovación, representa el nacimiento de una nueva era de igualdad y solidaridad entre mujeres y reafirma el compromiso con un futuro próspero, mediante una alianza inquebrantable".