Los últimos han sido años realmente complicados para el Barça. Joan Laporta ha tenido que rescatar como ha podido una entidad que iba a la deriva a causa del naufragio que supuso la gestión de los anteriores presidentes. Durante esos tiempos oscuros, el club culé, además de nivel, también perdió su seña de identidad: la confianza en la cantera.

Desde que el abogado volvió a hacerse cargo de la gestión del Barça, todo ha cambiado. Los jóvenes talentos de La Masía vuelven a estar a la orden del día y tanto Xavi como Hansi Flick están confiando enormemente en ellos. Sin ir más lejos, son ya varios los que han debutado esta temporada con el primer equipo para ayudar a Lewandowski, Pedri y compañía.

Y más allá de Lamine Yamal, hay un par de nombres que se han consagrado como las grandes estrellas del futuro del Barça. Por ejemplo, los primos, Guille y Toni Fernández, han despertado una enorme ilusión entre los aficionados. De hecho, esta misma temporada, ya con el filial pese a tener solo 16 años, se han convertido en los dos goleadores más jóvenes de la historia del Barça Atlètic.

El Barça asegura el fichaje del nuevo Pedri: 4 millones hasta 2027, adiós al Valencia

El Barça ha tenido que esperarse hasta que llegaran a los 16 para poder presentarles sus primeros contratos profesionales. Al principio, se dudó de si Toni Fernández iba a acabar aceptando, pues tenía grandes ofertas encima de la mesa como la del Valencia. No obstante, al que muchos ya señalan como el nuevo Pedri, acabó firmando con el Barça hasta 2027.

Su nuevo contrato destaca que, una vez empiece a tener más presencia con el primer equipo, Toni Fernández puede llegar a percibir 4 'kilos' anuales. Si bien es cierto que, aunque ha ido convocado, Hansi Flick no le ha dado la oportunidad de debutar, no se prevé que tarde mucho en hacerlo. Ya sabemos que al alemán no le tiembla el pulso cuando debe confiar en los más jóvenes; y no lo hará con Toni Fernández.

Toni Fernández, soñado por el Valencia, se queda con Pedri

Aunque había equipos de primerísimo nivel interesados en Toni Fernández, como Arsenal, Dortmund, PSG, City o Chelsea, el Valencia era el que más soñaba con lograr su fichaje. Rubén Baraja ansiaba poder pescarlo para su equipo y completar así una gran medular habitada ya por grandes talentos como Javi Guerra. Sin embargo, se ha quedado con las ganas, pues el Toni seguirá en el Barça y muy pronto jugará con Pedri, su gran referente.

Toni Fernández es un jugador muy polivalente que puede moverse en cualquiera de las demarcaciones de tres cuartos de campo en adelante. La mediapunta parece su posición predilecta, por eso muchos insisten en compararle con Pedri. No obstante, los minutos que tuvo con Hansi Flick durante la pretemporada los pasó tirado al costado derecho: Toni Fernández apunta a crack mundial.