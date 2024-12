Andreas Christensen llegó al FC Barcelona a coste cero procedente del Chelsea hace ya un par de veranos. Desde entonces, el danés se ha ganado el cariño de su afición por su silencioso trabajo y por estar siempre disponible en los peores momentos. De hecho, su aparición sorpresa durante el año pasado como pivote fue fundamental para que los de Xavi Hernández no se hundieran definitivamente.

Ahora, en cambio, Andreas Christensen está viviendo la cara más amarga del fútbol. Todavía no ha podido debutar esta temporada por una grave lesión en el Aquiles que le ha obligado a pasar por quirófano. Debido a ello, su papel en los planes de Hansi Flick es una incógnita, y más tras lo sucedido anoche en Mallorca, dónde los centrocampistas del Barça demostraron un gran nivel.

Sin embargo, pese a las dificultades, Andreas Christensen quiere seguir a toda costa. Su contrato finaliza en 2026, por lo que todavía tiene tiempo para demostrar su talento en el Camp Nou. Ahora bien, el gran problema que persigue al central danés es la necesidad del club catalán de vender, una situación que complica mucho su futuro en el Barça.

Andreas Christensen habla de su futuro en el Barça tras lo de Mallorca: 'Sé que...'

Precisamente, días antes del partido entre Mallorca y Barça, Andreas Christensen rompió su silencio para hablar de su posible adiós. En concreto, reconoció en TV2 Sport que la directiva le ha mostrado todo su apoyo y que no piensa en salir. "Sólo puedo hablar de las conversaciones que he tenido con el club y hasta ahora solo me han dicho que esperan con ansias que regrese", dijo para zanjar los rumores.

Ahora bien, pese a sus palabras, sabemos que Andreas Christensen está en la rampa de salida con la Juventus en el horizonte. No será ahora, en enero, pero sí podría salir en verano si llega una suculenta oferta. Recordemos que llegó gratis y podría marcharse por 30 millones, lo que representa una oportunidad de oro para que Deco y Laporta equilibren las cuentas del club catalán.

Además, tal y como él mismo ha confirmado en la reciente entrevista, tendrá muy complicado entrar en los planes de Hansi Flick. Tal y como vimos en Mallorca, la medular está más que cubierta, y la zona de los centrales también, así que su salida no es para nada descartable. "El objetivo es volver y jugar, pero será difícil, lo han hecho increíblemente bien, lo afronto con la actitud de que será difícil", ha sentenciado.

De este modo, parece que Andreas Christenesn empieza a asumir la realidad. Pese a que el club le ha dicho que cuenta con él, la verdad es que parece complicado que pueda entrar en los estrictos planes de Hansi Flick. Un escenario que, irremediablemente, lo coloca en la rampa de salida.