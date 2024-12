Endrick Felipe, delantero centro brasileño del Real Madrid, no está disfrutando de muchos minutos con Carlo Ancelotti, pero lo cierto es que se trata de un goleador con unas capacidades excepcionales. Esto mismo apuntan fuentes del Barça, que reconocen que, hace algunas temporadas, lucharon por cerrar el fichaje de Endrick, de tan solo 18 años. El Barça no logró cerrar el fichaje, pero sí que se hará con el nuevo Endrick: tiene 18 años y Ancelotti se ha encargado de vetar su llegada al Real Madrid.

Ancelotti le ignora y el Barça se lo lleva: Hansi Flick ya sabe que el nuevo Endrick será culer, todo cerrado

Ancelotti no le quiso en el Real Madrid, ahora ficha por el Barça: 'Nuevo Endrick...'

¿Qué jugador fichará por el Barça tras decir adiós al Real Madrid de Ancelotti? Pues hablamos de un delantero brasileño del Vasco de Gama de solo 18 años. Este es Rayan Vitor Simplício, crack nacido en el año 2006 que gusta y mucho a Laporta y a Deco. Rayan tenía ofertas de Liverpool y de Olympique de Lyon, pero el Barça se ha situado en la 'pole' y ofrecerá 18M€ para que sea el nuevo Endrick.