Alejandro Balde da la orden y Fabrizio Romano lo confirma, se va del Barça al Celtic

Alejandro Balde brilló en la temporada 202-23 y se convirtió en uno de los mejores laterales de LaLiga. Por desgracia, en la 2023-24 le costó regresar a su buen nivel, puesto que había empezado con mal pie. Cuando volvimos a ver al defensor que sabíamos que podía ser, una lesión lo dejó apartado de los terrenos de juego toda la temporada.

El Barça ha empezado con muy buen pie y Alejandro Balde ha regresado a su mejor nivel. Aunque tenía varios competidores pisándole los talones, Fabrizio Romano ya ha confirmado que uno de ellos se va. El Barça, tras ver que su titular está a un gran nivel, ha decidido ceder a uno de los suplentes.

Fabrizio Romano lo adelanta

El Barça no pasa por un buen momento económico y no puede fichar todos los futbolistas que querría. Además, su directiva no ha hecho los deberes a tiempo y ahora todo son prisas. A falta de 6 días para que se cierre el mercado, todavía no se ha inscrito a Dani Olmo y hay varios jugadores que penden de un hilo.

Fabrizio Romano —que como bien sabemos todos, nunca falla— ha anunciado en sus redes sociales que el Barça deja ir a una de sus promesas. El entrenador del equipo ha tenido que escoger en una cantera donde muchos muestran un nivel fuera de lo común. Por este motivo, Hansi Flick no lo ha tenido fácil y ha ido probando a todos sus laterales hasta decidir cuál está algo verde.

Ayer, día 25 de agosto de 2024, por la noche, Fabrizio Romano anunció que Álex Valle se marchará en calidad de cedido. El joven lateral se va cedido al Celtic, equipo con sede en Glasgow. El joven, ya cedido en el Levante la temporada pasada, jugará en la Primera División de Escocia.

El adiós de Álex Valle no es definitivo

Álex Valle, en principio, tenía contrato con el Barça hasta 2025, pero Fabrizio Romano también ha hablado sobre este tema. Los de la Ciudad Condal, que ven en él un futuro brillante, han decidido prolongar el vínculo con su lateral un año más. Esto les permitirá incorporarlo al primer equipo la próxima temporada si ven que ha dado un salto de calidad notable.

Esta noticia es positiva para Alejandro Balde, ya que, además de demostrar que confían mucho en él, pierde competencia. Ahora solo quedan Héctor Fort y Gerard Martín, defensores que tampoco se quedan atrás en lo que a calidad se refiere. El Barça no para de moverse a falta de 4 días para cerrar el mercado y ya veremos cómo queda la plantilla finalmente.