'Lo que queda de semana y de noviembre': Roberto Brasero envía un claro aviso a España

Roberto Brasero no sabe exactamente cuántos días vamos a tener un tiempo estable y casi sin precipitaciones. El anticiclón está ya plenamente instalado sobre la península, y veremos "hasta cuándo se queda con nosotros". "Lo tenemos abarcando todo", encargándose de frenar cualquier frente y borrasca que se acerque a nuestro país.

Roberto Brasero lo ha definido como una "barrera" que protege a nuestro país de las precipitaciones. Las únicas excepciones las encontramos el viernes y el sábado en Galicia, donde sí que podría caer alguna gota. Ya de cara al domingo, parece ser que el anticiclón se apartará un poco dejando pasar más lluvias "pero tampoco mucho".

Roberto Brasero lo tiene claro: manda el anticiclón

Para este jueves, Roberto Brasero prevé un día con heladas y nieblas a primera hora. Pero todo ello dará paso a una tarde soleada en buena parte del país. Las mínimas podrían subir ligeramente en zonas de Cuenca, Guadalajara o Teruel, pero en Castilla y León seguirán estando por debajo de los 0º C.

Durante la mañana habrá numerosos bancos de niebla, especialmente en las dos mesetas, la ribera del Ebro y el sureste. Las más densas, avisa Brasero, podrían afectar a provincias como Palencia, Zamora, Valladolid y Albacete.

En la meseta norte, la combinación de heladas y nieblas puede generar el fenómeno de la ‘cencellada’. Este fenómeno se produce cuando las gotitas de agua de la niebla se congelan sobre superficies como postes, vallas o árboles. Así, se crea una capa de hielo que es más llamativa que la escarcha, señala Roberto Brasero.

A medida que avance la mañana, la mayoría de las nieblas se disiparán, dejando paso a un día soleado. Tan solo quedarán algunas nubes bajas en el sur del Mediterráneo y en el Estrecho, donde también se espera viento. En Galicia, el viento sur será fuerte y no se descartan lluvias dispersas.

Las tardes serán mucho más suaves en España

Como ha ocurrido en días anteriores, a pesar de una mañana fría, se espera una tarde cálida y soleada, indica Roberto Brasero. De hecho, las temperaturas serán aún más altas que el día anterior, con máximas de 20º C en Valencia y hasta 22º C en Huelva. En las Islas Canarias, el termómetro superará los 30º C en algunas zonas, con posibilidad de calima.

Para el viernes, las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año, alcanzando hasta los 22º C en algunas capitales. Las nubes podrían aumentar en el oeste peninsular, especialmente en Galicia, donde la probabilidad de lluvias será mayor. Sin embargo, reconoce Roberto Brasero, en el resto de la península, el tiempo continuará soleado y cálido.

El sábado, último día de noviembre, el tiempo seguirá similar, con temperaturas agradables y cielos despejados. No será hasta el domingo que podrían llegar algunos cambios, por frente procedente del Atlántico. Este podría afectar al noroeste de la península, trayendo lluvias y un descenso de las temperaturas en esa zona.