Las cabañuelas de Jorge Rey avisan de lo que pasará en Cataluña: como nunca antes

Jorge Rey trae nuevas y frescas noticias para los amantes del invierno en Cataluña. El joven aficionado a la meteorología ya tiene su mirada puesta en la estación más esperada del año. Según su previsión, este año el frío llegará antes y con muchas más ganas.

De hecho, una destacada bajada de las temperaturas llegaría antes del invierno, en pleno otoño. El Puente del Pilar de octubre será un punto de inflexión que hará que ya sean necesarias las chaquetas de abrigo. Todo ello será el resultado de la irrupción de un frente frío que congelará a más de uno.

"En torno al puente del Pilar llegará una borrasca desde zonas elevadas que podría traernos aire frío", ha asegurado Jorge Rey. Así pues, en poco más de un mes el cambio de tercio será considerable y hará que el verano quede en el olvido.

Jorge Rey avisa de lo que llegará a Cataluña

Jorge Rey habla claro y asegura que el invierno hará acto de presencia de una forma "más rápida". El otoño siempre sirve de transición entre una estación y la otra, pero parece ser que este año será bien breve. Aunque oficialmente el invierno no empieza hasta el 21 de diciembre, a efectos prácticos su llegada será mucho antes.

De esta forma, el joven destaca que Cataluña tendrá un ambiente frío de una forma "muy diferente" a la del año pasado. Y es que, igual que en el resto del país, la intensidad de la bajada de las temperaturas se registrará de forma destacada. La ropa de abrigo y las sopas bien calientes serán el mejor aliado para poder soportar lo que se viene.

No es fácil conocer la previsión meteorológica con tanta antelación, por ello, Jorge Rey ha utilizado un método ancestral que no le falla nunca. Se trata de las cabañuelas, una técnica que se utilizaba en antaño para descifrar el tiempo que se registraría. Para los que no las conozcan, las cabañuelas pronostican el clima del año observando los primeros días de enero.

La técnica para saber qué tiempo hará en unos meses

Aunque en algunas zonas se puede usar también el mes de agosto, que es lo que ha hecho Jorge Rey. Los expertos en el uso de esta técnica relacionan la meteorología de días concretos del mes con los diferentes meses del año. A la espera de que la última semana de agosto llegue con un cambio de tiempo, Jorge Rey prevé que el invierno sea intenso.

A pesar de que en la actualidad existen métodos mucho más precisos basados en tecnología avanzada, las cabañuelas siguen siendo una tradición popular. De ahí que muchas personas sigan utilizándolas como un sistema de predicción del clima, ya sea por tradición o por curiosidad. Jorge Rey es uno de ellos y después de haber pronosticado la llegada de Filomena, más vale hacerle caso.