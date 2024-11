Jorge Rey recuerda la fecha exacta en la que llega el invierno a España: frío y nieve

Jorge Rey suele ser una de las primeras voces que avisa de la llegada de los temporales. Y no es ningún secreto que tiene una predilección por los de invierno, con el frío y las nevadas como los grandes protagonistas. No es para menos, ya que este burgalés debe su fama en gran parte al haber acertado con la famosa borrasca Filomena.

Pero si hay algo que también podemos destacar de Jorge es que también suele mantener la precaución a la hora de lanzar avisos. No es que no se atreva a predecir posibles cambios de tiempo, pero tampoco le gusta lanzar pronósticos que al final no se cumplan. Por eso, en las últimas horas ha decidido contestar a una pregunta que se hace mucha gente: ¿Cuándo llegará el invierno?

Jorge Rey deja claro cuándo llegarán el invierno y el frío

En uno de sus últimos vídeos, el joven Jorge Rey, más allá de analizar la situación de los próximos días, ha ido más allá. En concreto, el burgalés se ha referido a la posible entrada de aire frío a partir de la semana que viene. Una ola de frío bautizada como la 'bestia de invierno', que podría afectar gran parte del continente europeo a partir del miércoles.

🔴Así TERMINARÁ la DANA y... ¿DESPUÉS la BESTIA del INVIERNO? ❄️⛈️☃️🌤️ [PRECAUCIÓN Islas Canarias]

En España, sin embargo, podríamos quedarnos un poco al margen de esta situación, "por el anticiclón", asegura Jorge Rey. "Aun así, nos vemos hablando de ello, porque en el norte, al menos, sí que se notará un poquito", insiste. Más allá de esto, lo que tendremos en la península serán nieblas, que "anuncian el invierno".

Así de claro se ha mostrado Jorge Rey, quien ha añadido que estas nieblas también "anuncian la nieve". "Pero de aquí a 40 días", ha aclarado rápidamente el joven Jorge Rey.

Con los ojos puestos en las islas Canarias

De todas formas, lo que más ha destacado para las próximas horas en España es la calma. La DANA que nos ha estado afectando esta semana está dando sus últimos coletazos en la península. Eso sí, la inestabilidad se ha trasladado paulatinamente a las islas Canarias, donde podrían darse tormentas intensas.