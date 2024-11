Jarro de agua fría de la AEMET para el Puente de Diciembre: Jorge Rey lleva la razón

En sus últimas previsiones, el joven Jorge Rey lanzó algunos pronósticos para este invierno. Tras el paso de varias DANAs y de las borrascas, que nos han dejado tanto lluvias como viento, tampoco podemos hablar de ambiente invernal. Es más, los meteorólogos incluso prevén la subida de los termómetros para este fin de semana, gracias a los vientos del sur.

En este sentido, y con las fechas navideñas cada vez más cerca, no son pocos los que se preguntan si va a nevar en España. No podemos olvidar que el Puente de Diciembre está a la vuelta de la esquina, y son muchos los que quieren aprovecharlo. Y una de las opciones más populares es hacer una primera escapada a la nieve, siempre que la haya, claro.

La AEMET trae malas noticias sobre el frío: ni se le ve, ni se le espera

En sus tradicionales previsiones a largo plazo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no trae buenas noticias para los amantes del frío. Y es que todo parece indicar que ni la semana que viene, ni las dos siguientes van a ser demasiado invernales.

Para empezar, hablamos de anomalías de temperatura positivas o muy positivas para la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Especialmente en la zona de los Pirineos, así como en el centro y sur de España, donde esperamos temperaturas sensiblemente superiores a la media.

La semana siguiente la situación no cambia mucho, con valores superiores o bastante superiores a los que deberíamos tener. Finalmente, del 9 al 15 de diciembre la situación no debería cambiar mucho, con más calor del que tocaría para esta época del año. No hace falta decir que hablamos de previsiones a largo plazo, por lo que su fiabilidad es limitada.

Jorge Rey habló claro: el frío puede llegar (o no) en cualquier momento

Jorge Rey, que sigue con atención cualquier cambio en la previsión del tiempo, ya dejó claro que nada está escrito. Estamos en una época de muchos cambios y las sorpresas meteorológicas son cada vez más habituales. Tan solo tenemos que fijarnos en las fuertes lluvias que han azotado todo el este peninsular hace tan solo unos días.

En este sentido, Jorge Rey, hablando sobre las nieblas que aparecen con frecuencia en esta época del año, se refirió también al invierno. Pero no para anunciar nada inminente, sino para dejar claro que todo indica que el frío puede llegar en cualquier momento.

Eso sí, frío no es lo mismo que invierno, al menos no el meteorológico. Y es que para que llegue el invierno faltan aún bastantes días, ya que estamos en la estación del otoño. En definitiva, quedan muchas semanas por delante, y el frío y las nevadas pueden aparecer en cualquier momento.