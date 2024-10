'Caída en picado': Roberto Brasero alerta de nevadas y un giro de 180° en España

En las últimas horas, tal y como avanzó Roberto Brasero en su previsión, España se ha visto afectada por los restos de la borrasca Leslie. Esta nos ha traído una situación de inestabilidad que se mantendrá al menos hasta el jueves. Pero el cambio más importante no tiene que ver con la lluvia, sino con las temperaturas.

Según explican desde eltiempo.es, con el avance de la borrasca las lluvias se intensificarán, especialmente en el oeste de España. En definitiva, tendremos tormentas y chubascos dispersos, que podrían descargar en muchas comunidades. Ahora bien, al mismo tiempo la borrasca arrastrará aire más frío del norte de Europa a nuestras latitudes.

Las temperaturas caerán en picado en España

Este miércoles, las temperaturas ya comenzarán a bajar, especialmente en el norte de la península. En cambio, en el área mediterránea las aún se alcanzarán valores altos, llegando incluso a los 30º C. Sin embargo, con el paso de las horas el flujo de aire frío proveniente del norte se impondrá en la mayor parte de España.

El jueves y el viernes, las máximas quedarán por debajo de los 20º C en muchas regiones. Esto marcará un cambio notable, ya que se espera que las mínimas también caigan por debajo de los 10º C en varias zonas del interior. Este descenso será más pronunciado en el norte y en áreas montañosas, donde se podrían registrar mínimas de 4º C.

Las heladas y las nevadas vuelven a todas estas zonas

Con el descenso de las temperaturas, hay una previsión de heladas débiles en los Pirineos, especialmente el jueves y el viernes. Y todo porque, con la llegada del aire frío, se registrarán mínimas inusualmente bajas para esta época del año.

Además, y esta es la gran noticia, se podrían producir incluso algunas nevadas en España. Hablamos, naturalmente, de nevadas en cotas altas de los Pirineos.

Una posibilidad de la que también avisó hace unas horas Roberto Brasero. "Quizá veamos algunos copos de nieve por encima de 1.800 o 2.000 metros", aseguró el meteorólogo de Antena 3.

El fin de semana el tiempo vuelve a cambiar

A pesar del descenso de las temperaturas, el fin de semana se presenta con una tendencia al alza. Se espera que las condiciones mejoren, con un aumento en las máximas, especialmente en las zonas costeras, en Baleares y en Canarias. Esto permitirá disfrutar de un tiempo más templado y agradable, ideal para actividades al aire libre.