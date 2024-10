Alerta máxima en Cataluña en las próximas horas: aviso rojo y naranja en muchas zonas

La situación meteorológica en Cataluña no es que no mejore, sino que empeora. Al menos así se desprende de una previsión del Meteocat que no deja lugar a la duda. Los episodios de viento más fuertes se esperan para la jornada de este miércoles, en especial en la zona norte de la región.

De hecho, hay diversas alertas rojas activadas por la fuerza de unos vientos que son el residuo de la borrasca Kirk. Concretamente, a partir de este miércoles por la tarde entrarán en alerta roja en la Alta Ribagorça y el Valle de Arán. También el Pallars Sobirà, la Cerdanya y el Ripollès.

Es allí donde se prevé que soplen rachas de hasta 100 km/h. Ahora bien, en aviso naranja se encuentra toda la parte este de Cataluña. Allí también se espera que la tarde sea movida y fuertemente ventosa.

Un viento que seguirá soplando con fuerza el jueves

El jueves se esperaba en Cataluña un día con una tendencia similar a la del miércoles. Pero el Meteocat ha ampliado los avisos en diversas comarcas del prelitoral, sobre todo de Tarragona. De ahí que en estos momentos se prevé que el viento sea intenso el jueves por la mañana en el Segrià y Les Garrigues.

Así como en la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Montsià, el Baix Ebre, el Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès. La Conca de Barberà, el Alt Camp, el Baix y el Alt Penedès, el Garraf y la Anoia cierran la lista. Por lo que se espera que la virulencia del viento se desplace con las horas de norte y este a sur y oeste.

A medida que avance el día se espera que la intensidad baje y se desactiven los avisos. Aun así, no se descarta que siga soplando el mistral en Tarragona y la tramontana en la parte de Gerona. Las precipitaciones tomarán el relevo el jueves por la tarde en el cuadrante noreste.

Unos días de inestabilidad permanente en Cataluña

El viernes no ha activado, de momento, ninguna alerta por mal tiempo en Cataluña. Eso sí, tal como avanzan los expertos, un frente llegado del norte hará que siga el viento y el viento. Además, todo indica a que esta apertura nórdica haga que bajen los termómetros, siendo el combo perfecto para quedarse en casa el fin de semana.

El mismo Jofre Janué ha advertido este miércoles por la mañana que el mal tiempo se alargará hasta finales de semana. De todas formas, los meteorólogos relajan asegurando que todo entra dentro de normalidad para esta época del año. Salvando, eso sí, algunas excepciones más radicales como las fuertes rachas de viento o el frío intenso.