La Seguridad Social avisa: le niegan la incapacidad permanente pese a tener todo esto

Un profesor interino de biología de 53 años ha visto denegada su solicitud de incapacidad permanente. Y todo ello a pesar de sufrir cinco enfermedades crónicas que han afectado considerablemente su capacidad física y mental.

Esta situación ha generado controversia, ya que ni la Seguridad Social ni la justicia han reconocido su incapacidad absoluta. Argumentan que aún puede desempeñar su trabajo actual, recoge La Voz de Asturias.

Este trabajador asturiano, anteriormente ejercía como consultor de obras. Se enfrenta a la realidad de convivir con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, hernia discal, artrosis degenerativa cervical y polineuropatía periférica. Estas patologías, aunque invisibles para muchos, han debilitado su cuerpo al punto de obligarlo a dejar su empleo anterior.

Sin embargo, tras presentar su caso ante el Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, la jueza dictaminó que puede continuar ejerciendo su profesión. Es decir, como profesor interino de biología.

La Seguridad Social se muestra firme

El trabajador, que prefirió dejar su anterior empleo por razones de salud, considera que no tiene la capacidad de realizar tareas físicas o mentales sostenidas. Sin embargo, la Seguridad Social argumentó que estas enfermedades no le impiden desempeñar su función de educador. Para este organismo, las condiciones para obtener la incapacidad permanente no se cumplen en su totalidad.

A pesar del duro golpe emocional que ha supuesto esta resolución, el profesor aún tiene una oportunidad de apelar la decisión. Aunque asegura que enfrenta esta última instancia judicial "sin esperanza", ha decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La situación es compleja, ya que este tipo de enfermedades suelen ser desestimadas o no valoradas adecuadamente debido a su falta de visibilidad.

Las enfermedades crónicas que padece este trabajador asturiano afectan gravemente su día a día. Pero ni la Seguridad Social ni los tribunales han reconocido el impacto en su calidad de vida.

Este caso se suma a los muchos en los que los tribunales fallan a favor de la Seguridad Social. Y dejan a personas con serias patologías sin el reconocimiento de una incapacidad permanente.

La situación afecta a su día a día

El afectado vive ahora con la incertidumbre sobre su futuro laboral y económico. Si bien sigue trabajando como profesor interino, sus limitaciones físicas y mentales lo ponen en una situación de vulnerabilidad.

Si el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no reconsidera su caso, tendrá que seguir desempeñando su trabajo actual. Aun cuando las enfermedades lo han llevado al borde del agotamiento.

Esta situación pone de manifiesto la rigidez del sistema de la Seguridad Social al momento de evaluar enfermedades crónicas. Muchas de ellas no siempre son evidentes para los evaluadores.