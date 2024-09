Cuidado con las multas de tráfico: Hacienda puede embargar tu cuenta si no haces esto

Recibir una multa de tráfico es una experiencia desagradable que a la mayoría de los conductores nos ha sucedido al menos una vez. Lo que comienza como una infracción menor puede escalar rápidamente en un problema serio si no tomas las acciones correctas.

No solo se trata de pagar la multa a tiempo, sino de entender qué pasos seguir para evitar consecuencias más graves, como el embargo de tu cuenta bancaria.

El proceso de una multa de tráfico

Cuando recibes una multa de tráfico, tienes dos opciones: pagarla lo antes posible o recurrirla si consideras que es injusta. Pagar la multa dentro de los primeros 20 días naturales te otorga un descuento del 50%, lo cual es un alivio económico considerable.

Sin embargo, muchas personas optan por presentar una alegación. Si decides recurrir, ten en cuenta que perderás ese descuento, y si al final el recurso no prospera, deberás pagar el total de la sanción.

Es importante valorar si vale la pena presentar una alegación o si es más conveniente aprovechar el descuento. Recurrir puede alargar el proceso y, si no tienes fundamentos sólidos para ganar, podría costarte más dinero y tiempo.

¿Qué ocurre con Hacienda si pagas la multa fuera de plazo?

En el caso de que se te pase el plazo para pagar la multa con descuento o simplemente ignores la sanción durante los primeros 45 días, el problema comenzará a escalar. Una vez que ese plazo finaliza, la DGT (Dirección General de Tráfico) puede derivar tu deuda a la Agencia Tributaria.

Cuando esto sucede, ya no solo debes pagar el importe original de la multa, sino que se aplicará un recargo adicional del 20%. Es decir, por no pagar a tiempo, estarás asumiendo un coste considerablemente mayor. Algunas infracciones, como el uso de inhibidores de radar o la falsificación de documentos, no permiten reducción en la sanción, por lo que el coste es mayor desde el inicio.

Consecuencias de ignorar una multa

Si decides ignorar por completo las notificaciones que te envían las autoridades, la situación empeora. Cada vez que recibas un aviso y no actúes, la deuda seguirá aumentando. Las multas no desaparecen por arte de magia, y seguir ignorándolas solo incrementará los problemas.

Si la DGT o la Agencia Tributaria no logran cobrar tras varios intentos, el Estado puede tomar medidas drásticas, como embargar tus bienes o tu cuenta bancaria. El procedimiento de embargo es una de las últimas acciones que pueden tomar las autoridades, pero no es algo imposible ni lejano si te mantienes en una posición de desobediencia.

¿Hacienda me puede embargar la cuenta por no pagar una multa?

Sí, Hacienda puede embargarte la cuenta si no pagas una multa de tráfico. Cuando la Agencia Tributaria toma el control de la sanción, tras varias notificaciones de pago ignoradas, tiene el poder de retirar el dinero directamente de tu cuenta bancaria.

El embargo es la última medida en una cadena de avisos y recargos que se podrían haber evitado pagando a tiempo. Además, Hacienda puede embargar otros bienes, como propiedades o vehículos, para saldar la deuda si no actúas a tiempo.

Cómo evitar el embargo de Hacienda y resolver la multa a tiempo

Para evitar problemas mayores, es clave actuar rápidamente. Si no tienes motivos sólidos para recurrir la multa, lo mejor es pagarla dentro de los primeros 20 días, aprovechando el descuento del 50%. Así, resuelves el asunto de manera sencilla y económica.

Si no puedes pagar de inmediato, puedes solicitar un fraccionamiento o aplazamiento del pago. Pero para acceder a estas opciones, debes ser proactivo y contactar a las autoridades antes de que los plazos se cumplan.