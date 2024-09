Esto es lo que debes hacer con tu Declaración de la Renta: Hacienda ya está multando

Hacienda exige que los contribuyentes conserven una copia de su declaración de la Renta. Pero también toda la documentación relacionada por un periodo de cuatro años.

Si no se cumple este requerimiento, las sanciones pueden ir desde los 150 hasta los 6.000 euros. La cuantía dependerá de si la falta de documentos afecta económicamente a la Agencia Tributaria.

Durante ese periodo, Hacienda tiene la potestad de solicitar revisiones y comprobaciones de cualquier aspecto de la declaración. Si detectan irregularidades o intentos de fraude, las multas pueden incrementarse considerablemente. Es importante tener organizada toda la documentación relacionada con retenciones, facturas o justificantes de ingresos, para evitar problemas.

Además, si se han declarado deducciones por donaciones o inversiones en inmuebles, también es necesario conservar estos recibos.

Los requerimientos más frecuentes por parte de Hacienda

Los requerimientos más comunes de Hacienda suelen ser aclaraciones sobre ciertos aspectos de la declaración. También propuestas de liquidación en caso de cálculos erróneos, e incluso embargos en caso de impagos. Para prevenir sanciones, cumplir con las normas es crucial.

Guardar la documentación no solo te protege frente a sanciones. También garantiza que puedas responder eficazmente a cualquier solicitud de información.

Cumplir con estas exigencias es fundamental para evitar posibles sanciones. La Ley General Tributaria establece claramente que Hacienda tiene un margen de cuatro años para realizar estas comprobaciones. Empieza a contar desde el último día del plazo de presentación.

Durante ese tiempo, la Agencia Tributaria puede investigar cualquier indicio de fraude o irregularidad. Además, seguir las normativas tributarias no solo te protegerá de sanciones, sino que también facilitará cualquier trámite futuro con Hacienda.

Si has extraviado tu declaración puedes acceder a la página de la Agencia Tributaria para descargarla de nuevo a través del servicio Renta WEB. Allí podrás obtener un PDF de tu historial tributario.

Cómo debes estar preparado

Es importante que lo tengas todo debidamente organizado para no llevarte un susto más adelante. Por eso es aconsejable que lo tengas todo guardado, ya sea en una carpeta física o digital.

Revisa tus declaraciones y asegúrate de que toda la información es correcta. Si tienes dudas, un asesor fiscal puede ayudarte.

No esperes a que Hacienda toque tu puerta. Adelántate y evita problemas futuros. Recuerda que cumplir con tus obligaciones no solo te evita multas, sino que también contribuye al correcto funcionamiento del sistema fiscal.

No te olvides que la Agencia Tributaria está incrementando sus controles y ya está multando a quienes no cumplen con las normas. Conservar tu declaración de la Renta y todos los documentos asociados durante al menos cuatro años es una obligación que no debes ignorar. Evita multas y complicaciones manteniendo todo en orden.