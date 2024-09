Las multas de Hacienda por no devolver este importe recibido: así se puede evitar

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación destinada a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, recibir esta ayuda no garantiza que no haya habido errores en su concesión o en la cantidad percibida. La Seguridad Social tiene la potestad de revisar y reclamar la devolución de importes indebidamente percibidos.

Revisión de la prestación por parte de la Seguridad Social

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene la facultad de revisar de oficio las resoluciones relacionadas con el IMV. Esta revisión puede hacerse en perjuicio de los beneficiarios si se detectan errores en la concesión de la prestación.

Según la normativa vigente, esta revisión debe realizarse dentro de un plazo de cuatro años desde la resolución administrativa inicial, siempre y cuando esta no haya sido impugnada.

Durante esta revisión, la Seguridad Social puede detectar errores materiales o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. En tales casos, la entidad gestora puede rectificar estos errores y reclamar las cantidades que se hayan recibido de forma indebida. Esta posibilidad permite al organismo corregir cualquier discrepancia y ajustar las prestaciones a la cantidad que realmente corresponde.

Consecuencias de no devolver el IMV indebidamente percibido

Si la Seguridad Social determina que un beneficiario ha percibido una cantidad incorrecta del IMV y solicita su devolución, es fundamental que el ciudadano realice el pago dentro del plazo establecido. Si no se paga en el periodo voluntario, la deuda generará recargos e intereses de demora.

Estos recargos y los intereses aumentan progresivamente la cantidad que debe ser devuelta, lo que puede agravar aún más la situación financiera del beneficiario. Por tanto, es crucial que cualquier reclamación por parte de la Seguridad Social sea atendida de manera oportuna para evitar mayores complicaciones.

Excepciones en la devolución del IMV

Aunque la normativa exige la devolución de las prestaciones percibidas de forma indebida, existen algunas excepciones.

Una de ellas fue introducida en diciembre de 2022. Según esta disposición, no se exigirá la devolución de una cantidad indebida si no supera el 65% de la pensión no contributiva mensual. Este límite solo aplica cuando en la unidad de convivencia hay al menos un menor de edad como beneficiario del IMV.

Esta excepción protege a las familias más vulnerables, especialmente con niños, evitando que errores administrativos les perjudiquen con pagos indebidos.

Posibles sanciones por no cumplir con las devoluciones

Si un beneficiario no devuelve las cantidades solicitadas por la Seguridad Social tras un error en el IMV, puede enfrentar sanciones importantes. Aunque inicialmente se aplican recargos e intereses, Hacienda puede imponer sanciones más severas si detecta incumplimiento deliberado u ocultación de información.

Entre las posibles sanciones se incluyen multas económicas que pueden agravar significativamente la deuda, además de la posible pérdida de acceso a futuras prestaciones. La Seguridad Social y Hacienda advierten que estas situaciones pueden llevar incluso a procesos judiciales en casos de fraude o mala fe.

Cómo evitar problemas con el Ingreso Mínimo Vital

Para evitar sanciones o recargos, es esencial que los beneficiarios del IMV mantengan sus datos actualizados y revisen las comunicaciones de la Seguridad Social. Informar cambios económicos o familiares previene errores en la cantidad recibida.

En caso de recibir una notificación solicitando la devolución de un importe indebido, es fundamental actuar rápidamente. Si el beneficiario no está de acuerdo con la reclamación, puede presentar una impugnación dentro del plazo establecido.

Consultar con un asesor legal o un experto en seguridad social puede ser clave para gestionar este tipo de situaciones y evitar mayores complicaciones.