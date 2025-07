Alejandra Rubio anuncia lo de Carmen Borrego en pleno directo: ‘Tengo que decir…’

La última entrevista de Carmen Borrego ha provocado una nueva oleada de comentarios en el ámbito mediático. Alejandra Rubio ha respondido en directo a las críticas que su tía ha formulado sobre ella y su familia. Lo que parecía una simple polémica familiar se ha convertido en un enfrentamiento público que revela la tensión que existe entre ambas.

En esta entrevista, Borrego ha manifestado que “le sobramos todos” y ha reconocido que la relación con Alejandra ha cambiado mucho desde la infancia. También ha abordado el delicado tema de su hijo, que siete meses después de nacer sigue sin conocer a la mayoría de sus familiares. Estas palabras han generado un fuerte impacto y han aumentado el distanciamiento dentro de la familia.

Alejandra ha confesado que ya sabía de la exclusiva antes de que fuera publicada. Ha contado que su tía la llamó para expresarle su desacuerdo con el titular relacionado con su posado en bañador. A pesar de ello, la joven ha intentado restar importancia a las declaraciones y ha mantenido una postura serena y contundente.

Alejandra Rubio aclara su posición ante las recientes polémicas familiares con Carmen Borrego

Respecto a José María Almoguera, pareja de Carmen Borrego, Alejandra ha reconocido que no ha tenido un papel activo en su vida, aunque eso no le impide quererle. Ha asegurado que han seguido caminos diferentes, pero ha negado haber despreciado a nadie de su familia. Ha enfatizado que lo más importante para ella en este momento es la protección y bienestar de su hijo.

La colaboradora ha expresado que no acepta que la vida privada de su bebé se convierta en motivo de polémica pública. Ha afirmado que este tipo de actitudes le han provocado “mucho rechazo” y que no está dispuesta a permitir que la privacidad de su hijo sea vulnerada. Así, ha reivindicado su derecho a preservar la intimidad familiar frente al escrutinio mediático.

El conflicto entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego intensifica la fractura familiar

Por su parte, Carmen Borrego ha dejado claro que no va a pedir permiso a Alejandra para dar entrevistas o mostrar detalles de su vida, como enseñar la casa familiar. Ha asegurado que no tiene miedo a nadie, ni siquiera a su sobrina, y que su vida no depende de las opiniones de Alejandra. Estas declaraciones evidencian una distancia emocional difícil de salvar.

Alejandra ha querido aclarar en directo: «Te tengo que decir que no me sobra nadie». Ha insistido en que nunca ha despreciado a nadie y que únicamente busca tranquilidad, especialmente para su hijo. Este nuevo capítulo en la saga Campos confirma que la batalla familiar continúa muy viva.

En definitiva, este intercambio de declaraciones deja claro que la tensión entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego está lejos de resolverse. Ambas mantienen posiciones firmes y no parecen dispuestas a ceder en esta batalla mediática. Con el verano en pleno apogeo, es muy probable que sigan apareciendo nuevos capítulos que mantendrán a la familia Campos como uno de los temas más comentados.