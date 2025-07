Giro de 180º para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: la decisión ya está tomada

La historia de los Borrego-Campos vuelve a acaparar titulares con un nuevo e inesperado capítulo. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han tomado una decisión que podría marcar un antes y un después en la relación familiar. Tras meses de distanciamiento y tensiones, el pequeño Carlo está a punto de conocer a su tío segundo, José María Almoguera.

La relación entre Alejandra y su primo José María ha sido complicada. El conflicto de este último con su madre, Carmen Borrego, dejó profundas heridas en la familia que afectaron a todos. Es más, incluso a quienes no estaban directamente implicados.

Aunque con el tiempo llegó la esperada reconciliación entre madre e hijo, para entonces Alejandra ya había tomado distancia. Estaba completamente centrada en una nueva etapa: la consolidación de su relación con Carlo Costanzia y la llegada de su primer hijo.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han tomado la importante decisión

Alejada de los focos y también de su círculo familiar más cercano, Alejandra optó por volcarse en su maternidad y su nueva vida. Esta decisión no fue bien entendida por todos. José María, dolido por la falta de contacto, expresó públicamente su malestar en varias ocasiones.

“Siempre tiene tiempo para otros, pero luego para algunos de su familia tiene mucho menos”, reprochó hace apenas unos días. Incluso confesó en TardeAR que, aunque Alejandra sí conocía a su hijo, él aún no había podido conocer al pequeño Carlo. “Un poquito de pena sí me da, me fastidia un poco”, confesó el joven.

Sin embargo, todo parece estar cambiando. En una intervención reciente en el programa Vamos a ver, Alejandra Rubio aseguró haber tomado un nuevo rumbo en su vida: “Ya no voy con la escopeta cargada”.

Y ese nuevo talante parece haber surtido efecto. A las puertas de su casa, la joven ha confirmado que ya ha tenido un primer contacto con su primo: “Lo que tenga que hablar con él, lo hablaré en privado. Sí, he hablado con él, me he mensajeado con él, y no hay ningún problema”.

Todo cambiará para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cuando el encuentro se realice

Por su parte, José María también ha confirmado que la comunicación con su prima se ha restablecido. Todo indica que el esperado encuentro con el pequeño Carlo está más cerca que nunca.

Con esta decisión, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dan un paso firme hacia la reconciliación familiar. Un gesto cargado de simbolismo tras meses de distanciamiento.

Se trata de un giro de 180 grados que podría abrir la puerta a una nueva etapa de unión. De hecho, podría ser una era de segundas oportunidades para los Borrego-Campos.