Ametller Origen lanza un comunicado urgente para miles de catalanes

Algo emocionante está a punto de suceder en Tarragona, y no, no hablamos de un evento cualquiera. Los amantes de los productos frescos y de calidad tienen un nuevo motivo para sonreír, y no es para menos.

La famosa cadena catalana Ametller Origen prepara una apertura que promete dar mucho de qué hablar. Este nuevo espacio no solo cambiará la forma de comprar en la ciudad, sino que también traerá consigo grandes novedades.

Un espacio diseñado para sorprender

Mañana jueves 28 de noviembre, Tarragona abrirá un nuevo supermercado Ametller Origen en el solar donde antes estaba el Buffalo Grill de las Gavarres. Pero no es una tienda cualquiera. Este establecimiento, de 1.300 metros cuadrados, tendrá todo lo que necesitas.

Ofrecerá desde una pescadería y carnicería hasta una zona especializada en sushi, una jamonería y un horno para disfrutar de pan recién hecho. También contará con servicios a domicilio y la opción de Click & Collect, ideal para recoger tus compras en un abrir y cerrar de ojos. Además, su horario será perfecto para todos: de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas.

Pero esta apertura no solo será un regalo para los compradores. María García, gerente de Ametller Origen en Tarragona, ha confirmado que este nuevo espacio generará entre 35 y 40 puestos de trabajo. Una gran noticia tanto para quienes buscan empleo como para la ciudad en general.

Una marca que sigue creciendo

Esta tienda se sumará a las que ya tiene la cadena en Tarragona, situadas en la avenida Catalunya y la avenida Ramón y Cajal. Y, en la provincia, su presencia también es notable, con establecimientos en localidades como Reus, Cambrils, Valls y El Vendrell.

Ametller Origen no para de sorprender. Con cada nueva tienda, refuerza su compromiso de ofrecer productos frescos, de calidad y con una experiencia de compra que mezcla comodidad e innovación. Esta tienda promete convertirse en un nuevo punto de referencia para miles de catalanes.

Así que ya lo sabes. Si quieres vivir la experiencia Ametller Origen al máximo, anota el 28 de noviembre en tu calendario. ¡Será una cita que no te querrás perder!