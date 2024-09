La famosa marca que ha abierto nueva tienda en Barcelona: más de 800 m² en el centro

En la vibrante ciudad de Barcelona, el panorama comercial ha recibido una emocionante adición que seguramente atraerá a muchos entusiastas de la moda. Una renombrada marca de lencería, ha inaugurado recientemente su primer establecimiento insignia en el centro de la ciudad, en una ubicación que refleja lujo y sofisticación.

Una ubicación destacada en Paseo de Gràcia

La nueva tienda de Victoria's Secret se encuentra en el número 11 del Paseo de Gràcia, una de las calles más icónicas de Barcelona. Ocupa una planta de más de 800 m² en un edificio modernista que ha sido meticulosamente restaurado para convertirse en el principal establecimiento de la firma en Cataluña.

Con más de 800 m² de superficie, este local se destaca no solo por su tamaño, sino también por su diseño elegante y contemporáneo. La apertura se ha realizado en colaboración con Percassi Retail, el socio de franquicias de Victoria's Secret en Francia, España y Portugal. Matteo Morandi, director de Percassi Retail, comentó: "La nueva tienda lleva a Victoria's Secret a una de las calles principales y más famosas de la ciudad, fusionando patrimonios artísticos con la afluencia internacional a marcas icónicas".

Un despliegue completo de productos en la primera tienda 'Full Assortment'

Esta tienda es la primera en Barcelona que ofrece toda la gama de productos de Victoria's Secret en un solo espacio. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar una amplia variedad de sujetadores, bragas y pijamas de colecciones populares como 'Very Sexy' y 'Body by Victoria', según Time Out.

Además, el local cuenta con secciones dedicadas a ropa deportiva y de baño, disponibles durante todo el año. El local no solo se centra en lencería, sino que también ofrece accesorios como maletas y bolsos, así como una selección de fragancias, incluyendo lociones corporales y perfumes.

El diseño interior del establecimiento está cuidadosamente elaborado para ofrecer una experiencia de compra única. Los productos están organizados en secciones bien diferenciadas, lo que facilita un recorrido agradable y accesible para los clientes. La estética del establecimiento se caracteriza por su color rosa con detalles en dorado, negro y blanco, que son emblemáticos de la marca.

Problemas y desafíos en la apertura

A pesar del entusiasmo y la alta expectación que ha rodeado la apertura de esta tienda, no ha estado exenta de desafíos. La tienda ha enfrentado problemas con la logística y el suministro, lo que ha causado algunos retrasos en la disponibilidad de todos los productos.

Estos contratiempos han sido un desafío para el equipo, pero no han impedido que el establecimiento se convierta en un punto de atracción significativo. Los visitantes han elogiado el diseño y la variedad de productos disponibles, y el local sigue siendo un símbolo del lujo y el estilo que Victoria's Secret representa.

La nueva tienda de Victoria's Secret no solo refuerza la presencia de la firma en Barcelona, sino que también ofrece una experiencia de compra inigualable en un entorno impresionante. Aunque ha enfrentado algunos desafíos, su apertura es un testimonio del impacto duradero y la popularidad de la marca en la moda global.