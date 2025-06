Koldo Royo reaparece con subida de peso tras su forzada salida de 'Supervivientes'

Después de casi dos meses en Honduras, Koldo Royo ha reaparecido en 'Fiesta', donde ha charlado con Emma García sobre su intensa aventura en 'Supervivientes'. El chef, que ha sorprendido con su evidente transformación física, ha hecho balance de su paso por el reality más exigente de la televisión. Lejos de buscar fama o espectáculo, Koldo Royo ha explicado que su participación fue un reto personal: demostrar hasta dónde podía llegar.

Uno de los aspectos más comentados ha sido su pérdida de peso, que no ha pasado desapercibida entre los colaboradores de 'Fiesta'. Con su característico humor, el cocinero ha confesado que ya ha recuperado cuatro kilos desde su regreso a España, aunque su intención es ganar solo un par más y mantenerse con una dieta equilibrada.

Recordamos que fue diagnosticado con sarcopenia, una enfermedad que implica la pérdida progresiva de masa muscular y que se agrava en contextos de desnutrición como el de 'Supervivientes'. Sin embargo, Koldo Royo ha transmitido tranquilidad a sus seguidores, ya que asegura sentirse "mucho más recuperado".

| Mediaset

En cuanto a las críticas que ha recibido por su actitud en ciertos momentos del concurso, el chef ha sido claro y directo. "No hay parte oscura porque soy muy cristalino", ha respondido sin titubeos. Sin embargo, no ha negado las dificultades emocionales que implica una experiencia como 'Supervivientes': "En 57 días todo se ve. A los 20 días, quien es de una manera lo es, no se puede ocultar".

Durante la entrevista en 'Fiesta', también se ha mojado al hablar de sus compañeros. Al ser preguntado por su favorito para ganar esta edición, Koldo Royo ha elegido sin dudar a Escassi: "Me encantaría", ha afirmado, destacando que es quien más ha aportado al formato y quien mejor representa el espíritu de 'Supervivientes'.

Sin embargo, no todos sus compañeros cuentan con su aprobación. Al referirse directamente a Anita y Montoya ha sido muy tajante: "Desde el primer día vi que era una pareja muy tóxica, no es un ejemplo como pareja. Yo no creo que sea una pareja ganadora. Si la gente les vota, lo respeto y me parecerá genial, pero son muy duros. Yo les diría a la gente que les inviten una semana a su casa".