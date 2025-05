Carmen Borrego señala una importante clave ante la expulsión de 'Supervivientes'

Tan solo quedan unas horas, pero la expulsión de 'Supervivientes' sigue dando mucho que hablar. Carmen Alcayde y Montoya se lo juegan todo en una de las expulsiones más difíciles de la presente edición del reality. En el plató de 'Vamos a ver' han debatido sobre este tema.

"Supieron darnos mucho juego, pero ahora empieza la guerra de verdad donde solo puede quedar uno", ha arrancado Alessandro Lequio el debate.

De este modo, Sandra Aladro se posicionaba a favor de Montoya: "Sin ninguna duda, no es que quiera, es que se va a salvar Montoya, se tiene que salvar Montoya. Hace mucho tiempo que la televisión no nos regalaba un personaje con tanta fuerza y carisma y creo que este concurso no lo podemos entender sin él. Por eso tiene que quedarse".

| Mediaset

"Ha sufrido mucho más que el resto. Ha pasado hambre como todos, bichos, picaduras, cansancio, pero, además, ha sufrido su desamor en vivo y en directo. Es un concursante lleno de verdad y lo necesitamos", concluía la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Por su parte, Carmen Borrego se posicionaba a favor de Carmen Alcayde: "Montoya ha sido el protagonista, pero sin Carmen Alcayde lo habría sido menos. Montoya ha hecho el drama y Carmen Alcayde más la diversión, el humor el bailar, el cantar. Ha llorado, pero creo que Carmen Alcayde también ha hecho muy grande a Montoya y Anita. Además, ha tenido que ganarse el cariño de todos, porque todos la rechazaron desde el primer momento".

"Carmen puede alucinar si la salvan contra Montoya, ni lo piensa, ni lo sueña", añadía Carmen Borrego en 'Vamos a ver'. "El show que puede montar Carmen es bárbaro si la salvan", opinaba Pepe del Real.

De este modo, Carmen Borrego planteaba una situación que podría dar un giro en 'Supervivientes'. "En el momento en el que salvaron a Anita todos los que están en contra de Montoya van a ir contra Montoya. Es un rival mucho más fuerte en una final Montoya que Carmen, por lo que les interesa que se vaya", explicaba.