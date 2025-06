Anita toma una decisión inesperada en plena crisis con Montoya tras 'Supervivientes'

Después de seis meses de intensa exposición pública, Anita Williams ha decidido desconectar del foco mediático. La finalista de 'Supervivientes' se encuentra en un proceso de reconstrucción personal tras su paso por el reality y la reciente ruptura con Montoya. Así lo ha compartido con el periodista Pepe del Real, quien ha contado los detalles en 'Vamos a ver', que también ha mostrado unas inesperadas imágenes del joven.

El desgaste emocional acumulado durante la aventura televisiva y los conflictos sentimentales que arrastra desde su salida de Honduras han llevado a Anita Williams a tomar una determinación firme: apartarse durante un tiempo para centrarse en lo verdaderamente importante. "Esta mañana he hablado con Anita, me dice que está tranquila, que por fin está donde tenía que estar. Está viendo a su familia y que se va a dedicar un tiempo, que le hace falta", explicaba Pepe del Real en directo, reflejando el estado actual de la joven.

La situación con Montoya, marcada ahora por el silencio y el distanciamiento, también ha pesado en su decisión. Aunque no cierra la puerta a una posible reconciliación, Anita Williams prefiere marcar distancia por el momento. "Respecto a Montoya no quiere decir de este agua no beberé, pero de momento necesita tiempo, prefiere estar separada y ver cómo evolucionan las cosas", añadía el colaborador.

| Telecinco

Su prioridad ahora es su hijo, su familia y su propio equilibrio. Lejos de buscar titulares, la concursante de 'Supervivientes' opta por el descanso y la intimidad. "Ella va a parar ahora, le toca descansar y dice que volverá en un tiempo", comunicaba Pepe del Real, anticipando así un paréntesis indefinido en su vida pública.

También en 'Vamos a ver', Antonio Rossi aportaba su visión sobre la situación, apuntando al desgaste emocional que han sufrido ambos protagonistas de la historia. "El viernes cuando entrevistamos a Anita muchos coincidíamos en que esto les ha desbordado a los dos. Los inputs que han recibido de familiares, la forma de enfrentarse a las críticas... Los dos no saben cómo gestionar esto y están curándose cada uno por su método", decía el periodista.