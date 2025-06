Fallece Loli Sánchez, la mujer con cáncer que buscó el amor en 'First Dates'

La noticia del fallecimiento de Loli Sánchez a los 51 años ha sacudido a quienes siguieron su historia. Una historia marcada por la lucha y la valentía, que compartió en varios platós de televisión. Loli, que se dio a conocer por compartir su batalla contra un cáncer terminal en varios espacios televisivos, falleció este viernes, tal y como ha confirmado su entorno más cercano a través de redes sociales.

Las palabras de despedida de su madre, su hermana y uno de sus hijos han sido especialmente emotivas. "Vuela alto. No sé qué voy a hacer sin ti", publicó su hermana. Por su parte, su hijo le dedicó un mensaje que resume el vínculo inquebrantable que compartían: "Te voy a llevar conmigo toda mi vida, pase lo que pase".

La primera vez que Loli apareció en televisión fue en 'El diario de Jorge', a finales de agosto del año pasado. Sin rodeos, explicó que le habían diagnosticado un cáncer de útero: "Está en fase 4B, cáncer metastásicoW. Añadió, con la lucidez que la caracterizaba: "No me voy a curar, me lo han dicho, pero yo digo: 'Eso es lo que dicen los médicos, otra cosa es que pase'".

| Mediaset

Pese al escenario adverso, Loli no dejó de sonreír. En ese primer encuentro con Jorge Javier Vázquez, dejó claro su deseo de seguir disfrutando lo que quedaba de vida: "Tenemos que divertirnos, disfrutar y no tener miedo". Se quitó la peluca ante las cámaras y recibió una promesa del presentador: "Nos vemos el año que viene".

En febrero, participó en 'First Dates' en busca de un compañero sentimental, al que definió como un "novio eterno". "Le pregunté al médico si me iba a morir. Me dijo hace seis meses que arreglara las cosas con mis dos hijos porque me quedaban menos de seis años de vida", confesó en Cuatro ante Carlos Sobera.

Loli apareció por última vez en 'Y ahora Sonsoles', donde volvió a hablar sin eufemismos sobre su situación. "Yo no tengo nunca mala cara, ni aunque me esté muriendo literalmente. Hace tres años que me dijeron que tenía un cáncer que no me iba a curar nunca. Estoy en tratamiento, pero desde siempre he tenido claro que no me curaría", reveló.