'Tu Cara Me Suena' suspende inesperadamente sus grabaciones tras el apagón

España vivió este lunes 28 de abril una jornada insólita con un apagón eléctrico generalizado que dejó a millones de ciudadanos sin suministro desde las 12:32 del mediodía. Las consecuencias no tardaron en alcanzar a la televisión, obligando a suspender grabaciones en directo y a improvisar sobre la marcha. Uno de los programas afectados fue 'Tu cara me suena', que tuvo que detener su producción de inmediato.

Gisela, una de las concursantes de 'Tu Cara Me Suena', fue una de las primeras en relatar públicamente lo sucedido. A través de una videollamada con 'Y ahora Sonsoles', la artista compartió su experiencia desde Barcelona, donde el servicio eléctrico no se había restablecido completamente. "En casa no tengo Wi-fi, me he venido a la biblioteca municipal de mi pueblo", comentó durante la emisión.

El apagón sorprendió a Gisela en plena preparación de su número para la gala de 'Tu Cara Me Suena': "Justo estaba ensayando yo, además, mi tema que no voy a decir cuál es. Estaba cantando y de repente se han ido todas las luces del plató. O sea, todo absolutamente a oscuras y obviamente hemos tenido que parar".

| Atresmedia

La grabación quedó interrumpida de inmediato, mientras técnicos, artistas y resto del equipo abandonaban el set a oscuras. La interrupción afectó a los que estaban en el plató, pero también a varios concursantes y miembros de producción que se desplazaban a Barcelona. "Muchos compañeros se han quedado atrapados en el AVE, en los transportes públicos", explicó Gisela.

De este modo, la concursante confirmó que la gala programada ha sido pospuesta: "Hemos aplazado la grabación de la gala para la semana que viene". Cabe destacar que esto no supondrá ningún cambio en su emisión, teniendo en cuenta que 'Tu Cara Me Suena' siempre se graba con varias semanas de margen respecto a su emisión.

"Como no hemos podido grabar, nos han dicho que nos fuéramos a casa, y entonces, pues corriendo a casa, sobre todo por el peque. Y lo que hemos hecho ha sido comprar leche para él, por si acaso esto se dilataba un poquito, agua, lo típico, ¿no? Las cosas más básicas, sobre todo para él", añadía Gisela.