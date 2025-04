Gisela ('Tu Cara Me Suena'): 'Ojalá me toque imitar a Chenoa, sería muy divertido'

Gisela Lladó es una de las concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrenó el pasado viernes, 4 de abril, la nueva edición del talent show de imitaciones, que alcanza su undécima temporada. Una edición en la que compiten por realizar las mejores imitaciones rostros como Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr.

En una entrevista en TVeo, Gisela Lladó habla de su paso por 'Tu Cara Me Suena'. La cantante revela cómo ha sido volver al plató de 'OT 1' o cómo está siendo trabajar con Chenoa-

'Tu Cara Me Suena' se hace en el mismo lugar en el que estaba la academia de 'OT 1'. ¿Cómo ha sido volver a ese plató que te vio nacer como artista?

Emociona y remueve mucho, la verdad, hubo muchas sensaciones, muchas emociones... Cuando entré allí no solamente el plató, sino los alrededores de repente... Tuve muchas visiones de lo que pasó allí y se mueven muchas cosas.

¿Te costó mucho aceptar participar en 'Tu Cara Me Suena' cuando te lo propusieron?

No, porque es un formato que me encanta, hacía tiempo que tenía ganas de participar, pero como es mi primer año como madre, ese punto de conciliar sí que me echó para atrás. Pero al final en Gestmusic entienden perfectamente situación, son bastante inflexibles, gracias a Dios, la cosa va avanzando, y estoy pudiendo conciliar bastante bien. Pero eso fue un punto en el que me costó.

Con la primera actuación, que fue de Katy Perry, ensayaba con el niño encima, porque hay veces que no lo puedes dejar en ningún sitio, y se dormía el tío. Mi nene canta, con ocho meses ya cantaba.

¿Antes de aceptar la experiencia pensabas que se podía cortar o incluso repetir la actuación?

No, no, es a una sola toma. Que sea grabado no significa que se repita, es como falso directo, si te sale mal te lo comes y no pasa nada. Al final para eso estamos, no exponemos para hacerlo lo mejor posible, pero somos personas humanas. Lo que sí usamos es autotune, pero porque los propios artistas lo utilizan. Casi todos los jovencitos ya trabajan siempre con el autotune.

¿Cómo fue tu primer casting para 'Tu Cara Me Suena'?

Yo he hecho varios castings para poder acceder a 'Tu Cara Me Suena', porque he hecho tres en varios años. Creo que el primero si fue Janet Jackson o Camilo también, que lo hice porque me lo propusieron ellos para hacer el casting.

¿Qué artista le pedirías al clonador de 'Tu Cara Me Suena'?

Me haría ilusión algo totalmente alejado de mí, que tuviera este punto de locura absoluta. Tipo lo que hizo Yolanda Ramos siendo enanito de jardín. Un rollo así de me vuelvo loca con algo que no tiene nada que ver conmigo y ponerme en esa tesitura.

¿Te gustaría imitar a Chenoa?

Quién sabe…[Risas]Ojalá me toque, me encantaría, sería muy divertido y muy icónico.

A ver si alguien va a pensar que tienes enchufe con Chenoa...

Qué va, qué va, ella es muy justa, hace muy bien su papel y al final es que hay que repartir. Al principio sí que lo pensé, que las dos venimos del mismo sitio, pero al final las valoraciones es una cosa más del programa, no es lo realmente importante. Mejor que me valore ella que me conoce, me quiere y me respeta como artista a otra persona. Lo veo como algo positivo y las dos nos queremos, nos amamos y nos respetamos y esa es la base de la amistad.

¿Qué juez te lo está poniendo más difícil?

La puntuación más baja por ahora me la ha puesto Àngel Llàcer, pero todos tienen que repartir los cuatros y supongo que los irán moviendo en cada gala. Además, es que somos todos tan buenos, porque creo que es una de las ediciones que tiene más nivel artístico, vocal e interpretativo. Los cómicos cantan bien, los actores cantan bien, los cantantes también. Por ejemplo, Esperansa, Goyo y Manu, no se dedican a ello, pero cantan muy bien.

¿Quién dirías que es tu mayor rival?

Yo misma soy mi mayor rival. El superarme cada semana, el tener tiempo para ensayar, el sacarlo de debajo de las piedras, porque es difícil. Además, los dos jovencitos son bestias pardas. Son insuperables a nivel vocal. Tienen un talento natural, Melani es una chica prodigio y Mikel no se queda atrás.

¿Has pensado a qué asociaciones quieres donar el premio?

Como cada semana tienes la posibilidad de ganar... Yo empiezo con la Fundación Ivan Mañero, que tienen orfanatos en Guinea-Bisáu y yo colaboro con ellos de hace quince años, que tengo niños apadrinados.

¿Te gustaría participar en el Benidorm Fest para ir a Eurovisión?

He estado dos veces en Eurovisión, una acompañando a Rosa y otra representando a Andorra. No me vuelve a llamar. Si me llamaran directamente, sin tener que pasar por un Benidorm Fest, para representar a mi país, pues quizás sí que me haría tensión, pero ahora volver a concursar, otra vez ponerte a que te pongan puntuaciones, me da un poco de pereza. No estoy en ese punto.