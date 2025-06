Risto Mejide revela el mayor miedo de los invitados al visitar 'Viajando con Chester'

Si por algo destacan las entrevistas de Risto Mejide y en concreto las de 'Viajando con Chester', es por sus preguntas incisivas. En esta nueva temporada del Chester, continúan las entrevistas directas, honestas y sin complacencia. Este enfoque provoca, en muchas ocasiones, que los invitados se abran como nunca antes, mostrando una versión de sí mismos profundamente humana, vulnerable y sincera. El sofá del Chester se convierte así en un espacio íntimo donde se desdibujan las máscaras y aflora la verdad personal de cada entrevistado.

Sin embargo, no siempre ocurre así. A veces, el temor a represalias, juicios externos o conflictos personalesempujan al entrevistado a refugiarse en su personaje público. En lugar de mostrarse tal cual es, el invitado se protege, consciente de que cada palabra puede tener consecuencias.

Como ha revelado el propio Risto Mejide a raíz de su entrevista con el actor Luis Zahera, no todos están dispuestos a cruzar esa línea entre lo público y lo privado. Y es precisamente en ese vaivén, entre lo que se dice y lo que se calla, donde reside gran parte del interés del programa.

| Mediaset

"Me ha pasado haciendo este programa", confesaba el conductor de 'Viajando con Chester' sin entrar en muchos detalles sobre qué invitados han decidido la prudencia antes que la sinceridad. "Cada vez cuesta más encontrar gente que hable con libertad, pero no porque no tenga ideas que decir, sino por lo que le va a pasar después".

El periodista de esta situación sabe mucho. Con esta temporada, cumple al frente del mítico sofá siete ediciones en las que han pasado cantantes, actores, influencers, políticos, presentadores... Algunos han dejado grandes titulares y confesiones, mientras que otros han decidido mantenerse en una postura alejada de la honestidad o la reivindicación.

Siendo sinceros, no es fácil deslenguarse delante de cámaras y de un presentador que sabes que no te lo va a poner nada fácil y más cuando sus entrevistas destacan por ser tan directas. Aunque este siempre será el sitio de los valientes que, como Luis Zahera, se atreven a ser claros.