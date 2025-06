El productor de 'La Promesa' habla muy claro sobre los cambios de horario en TVE

En las últimas semanas, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' no han parado de cambiar de horario en las tardes de La 1. Ante la llegada de 'La Familia de la Tele', TVE ha realizado varios movimientos para intentar mejorar sus audiencias en la franja vespertina. Unos cambios que han hecho que 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' algunos días hayan visto mejorar sus audiencias, pero en otros hayan bajado a mínimo.

Ahora, Ramón Campos, director de Bambú Producciones, se ha pronunciado sobre estos movimientos en Bluper: "Yo produzco y ellos programan, y así me ha ido bien en mi vida profesional. Si a mí me dejan producir mis series, yo no les puedo decir cómo programar. Ahora, si me voy a datos objetivos, sí es cierto que las series están sufriendo algo que pasa en todas las cadenas".

"Las series diarias tienen que acostumbrar al público a una hora y una cadena. Cuando esa costumbre se la rompes al espectador, este puede acabar yéndose a RTVE Play", añade el productor de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. No obstante, ha apoyado al ente público: "RTVE ha hecho lo que tenía que hacer. Una vez haces esa apuesta, tienes que intentar manejarla de la mejor forma posible para intentar salvarla".

| RTVE

Además, Ramón Campos ha revelado que se ha reunido con la dirección de RTVE: "Hemos llegado a la conclusión de que la mejor hora en cuanto a cuota y media de espectadores es las cinco de la tarde. Incluso un poquito antes. A medida que nos acercamos más adelante, la serie va a peor por la competencia".

"¿Duele? Claro que duele a nivel personal ver que un producto está funcionando bien y que la cadena lo maneja para intentar competir. Pero si te pones en su lugar, acabas entendiendo que nosotros somos una pieza en ese organigrama", tiene claro el directivo.

Además, Ramón Campos también ha confirmado la renovación de las dos series ante sus buenos resultados. "'Valle Salvaje' lo va a hacer por 180 capítulos más, y 'La Promesa' va a continuar con más temporadas", ha concluido.