Golpe para Rocío Suárez de Puga tras una dolorosa traición en 'Valle Salvaje'

Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, discute con Julio al sentirse sola frente a Úrsula. Este lunes 9 de junio, a las 17:00h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Felipe interrumpió la cena de los Gálvez de Aguirre dispuesto a decir algo en público. Tenía algo importante que comunicar y Mercedes creyó que había llegado el momento de la caída definitiva de Victoria. Sin embargo, esta siempre encontró la manera de mantenerse firme, incluso al borde del abismo.

Por otro lado, Adriana les enseñó la carta de Úrsula a Julio y Rafael y por fin pudo demostrar que llevaba razón. La presencia de don Hernando en la Casa Pequeña pareció estrechar la complicidad entre Bárbara y Leonardo. En cuanto a Raimunda, la cosa no pintó bien, ya que su salud se deterioró con rapidez y solo Matilde fue plenamente consciente de ello.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de mayo,'Valle Salvaje' subió a máximo histórico en su nueva ubicación promediando un 10,3% de cuota, 788.000 seguidores y 1,4 millones de espectadores únicos. Respecto a abril, crece 1,2 puntos de cuota. Vuelve a ser la oferta líder en los jóvenes y lo consigue en el público de mayor edad, también con máximos históricos en doce de las quince comunidades.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', el marqués habla con Bárbara y Leonardo por separado, dejándole claro que lo suyo no tiene futuro. Lo que don Hernando no podrá impedir es que cuando los jóvenes se encuentren, salten chispas... Por su parte, Victoria arremete contra Bernardo culpándolo de que muchos invitados no hayan recibido la invitación a su boda.

Además, Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, discute con Julio al sentirse sola frente a Úrsula, pero él insiste en que no vio razón para apoyarla ante la carta. Consciente de que Raimunda se encuentra en sus últimos momentos, Atanasio se reúne con el duque, dispuesto a contarle la verdad. Finalmente, Francisco pide perdón a Irene y le asegura que no volverá a propasarse.