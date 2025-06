Nadie esperaba la reflexión de Ramón García sobre las audiencias de televisión

La televisión, igual que la radio, nace para informar, pero también para acompañar. Desde su invención, el televisor se convirtió en un miembro más de la casa que está presente a todas horas. Es más, muchas personas que viven solas, ancianos o niños encuentran una forma de no sentirse solos.

Es en las tardes cuando la televisión se convierte, quizá más que nunca, en una verdadera compañía. Los programas vespertinos no solo ofrecen entretenimiento diario, sino que también se transforman en parte de la rutina para muchos espectadores. Este acompañamiento cotidiano es especialmente evidente en las cadenas autonómicas, como ocurre con 'En Compañía', el espacio conducido por Ramón García en Castilla-La Mancha Media.

El objetivo principal de este programa es combatir la soledad entre las personas mayores, y cada tarde logra conectar con una audiencia fiel que le brinda buenos datos de audiencia. Este viernes celebró su noveno aniversario en antena desde su estreno, y su presentador, Ramón García, aprovechó la ocasión para compartir una reflexión.

| Televisión de Castilla La Mancha

"De todos los estrenos que se hacen en televisión al año, tanto de programas como de series, fracasan el 87%. Es decir, el 87% de los estrenos televisivos, no funciona. Nosotros nos libramos, pero es que llevamos 9 años", expresó con orgullo.

"Hacer un programa diario, en directo y de casi 3 horas, también es un caso único. Muchos se graban, otros no se viven en el directo que vivimos nosotros... Vamos a hacer 2.300 programas. No nos paró ni la pandemia, no nos paró Filomena, ni el apagón. No nos ha parado nadie", manifestaba el presentador del Grand Prix a su compañera Gloria Santoro.

Nueve años acompañando principalmente gracias a su público que sintoniza cada tarde CMM: "¿Saben por qué seguimos aquí? Por ustedes. Por eso fue un placer para todo este equipo de trabajo poder celebrar nuestro noveno aniversario".

Además, tampoco quiso olvidarse de todo el equipo que hace posible día a día las emisiones, tanto productora como cadena. "Gracias a todos los compañeros/as y trabajadores/as de las dos partes porque juntos somos capaces de sacar cada día este programa. Como siempre hacemos, un aplauso para ellos y gracias".