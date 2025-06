'Lo de Évole' anuncia por sorpresa su vuelta a laSexta con un especial con Ricky Rubio

Jordi Évole regresa este verano con un episodio especial que pone el foco en una de las figuras más queridas del deporte español: Ricky Rubio. Tras cerrar su sexta temporada a principios de año, 'Lo de Évole' vuelve por sorpresa a laSexta. Y lo hace con una entrega centrada en el base catalán, que desde hace tiempo se mantiene alejado de las canchas.

El anuncio ha llegado en forma de una breve, pero impactante promo, en la que se intuye el tono íntimo de la charla entre Jordi Évole y Rubio. "En esta entrevista me he desnudado y, si hay alguien aquí escuchando, no voy a dar más entrevistas porque no quiero ser el foco. Si quieren saber algo, aquí lo tienen todo", afirma el jugador, dejando claro que esta conversación será su última palabra, al menos por un tiempo.

Recordamos que, hace pocas semanas, Ricky Rubio compartió en sus redes un mensaje de profundo agradecimiento, tras un año de retiro y reflexión personal: "Me tomé este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida, y me he dado cuenta de que si he llegado a donde estoy ahora no es por las asistencias que he dado, sino por las que he recibido. Esto no es un adiós, es un gracias a toda la gente que me ha ayudado a lo largo del camino".

La entrevista se emitirá "muy pronto" en laSexta, aunque no se ha revelado aún la fecha exacta. De ser emitida en la noche del domingo, 'Lo de Évole' tendrá que esperar al final de temporada de 'Anatomía de...' de Mamen Mendizábal, que aún tiene dos entregas por emitir. No obstante, laSexta tiene otras noches libres como la del jueves o la del lunes, habitualmente dedicada al cine.

Recordamos que 'Lo de Évole' emitió su sexta temporada entre enero y marzo de este año. El programa consiguió una media de un estupendo 8,8% de cuota junto a 1.157.000 espectadores. Se trata de su tercera mejor temporada histórica, subiendo 1,1 puntos de share respecto a la anterior, que fue la menos vista (7,7% y 1.080.000).