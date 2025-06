Lara Álvarez, sin pelos en la lengua, revela el motivo de su adiós a Mediaset

Lara Álvarez visitó ayer 'La Revuelta' en su primer cierre de temporada en RTVE. La presentadora visitó el espacio para promocionar el nuevo concurso de La 1 que se estrenará la semana que viene, 'La Conexión'.

En este quiz show, todas las respuestas que se dan durante el programa conducen a un único concepto que está relacionada con todas ellas, la conexión final. Y no solo las preguntas, sino que hasta los propios concursantes mantienen nexos en común.

Así, la comunicadora habló sobre esta nueva etapa y no dudó en pronunciarse sobre su trayectoria profesional. Este proyecto supone su primera vez en la televisión pública, pero antes estuvo ocho años al frente de las galas de 'Supervivientes' en Honduras. Un período que ya cerró y del que se ha querido pronunciar una vez más, pero esta vez en 'La Revuelta'.

| RTVE

En todas las veces que ha hablado sobre esto, ha querido dejar claro que fue una decisión propia. "Yo tuve que tomar una decisión muy complicada al salir de Mediaset. Yo llevaba ocho años en 'Supervivientes' y salí sin tener trabajo y jugándomela a crecer fuera", comenzó explicando la presentadora.

"Yo me fui porque quise. Éramos dos empresas y al final hay que juntar un poco los intereses en común", relata Lara Álvarez al recordar la conversación que mantuvo con los directivos de Mediaset. Y es que, aunque sea difícil de creer, el reality no solo hace mella en los concursantes, sino también en el equipo que se deja la piel durante tres meses dejando su vida en pausa.

Pese a que reconoce que 'Supervivientes' significó el lanzamiento de su carrera, no se detuvo en evolucionar más allá. Por ello, quiso enfrentarse a nuevos proyectos estando al frente, pero la cadena no lo vio claro. "Yo quería hacer nuevos retos. En ese momento se pensó que no era el momento de cambio, para mí sí lo fue y tomé la decisión".

Una decisión muy dura de la que no se arrepiente, a pesar de que, cuando dijo adiós, el miedo de no tener un "plan B" la inundaba. Sin embargo, un año después, la comunicadora está justo donde quería estar: "Las decisiones valientes siempre tienen recompensa".