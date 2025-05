Juanra Bonet ('Traitors'): 'Me costó porque lo estaba viviendo como un espectador'

Juanra Bonet se pone al frente de un nuevo proyecto en Antena 3: 'Traitors España'. La cadena de Atresmedia estrena este miércoles 7 de mayo este formato de estrategia, tensión, misterio y conspiración son los elementos clave de este juego de estrategia que protagonizan 18 jugadores. En una entrevista para TVeo, Juanra Bonet nos revela todos los secretos de 'Traitors' en su llegada a Antena 3.

¿Qué te atrajo de 'Traitors' cuando te lo propusieron?

Me atrajo alto tan inocente como que ya lo había visto, la versión de Max con Sergio Peris Mencheta, y me encantó. Cuando se me ofreció me puse a dar saltos porque era un programa que me gustaba, que ya había visto y que soñaba con hacer. Además, me lo estaba ofreciendo mi casa, que es Antena 3, y encima hacerlo con Gestmusic, que es la productora con la que estuve en 'Tu Cara Me Suena' y casi diez años en '¡Boom!'. Era hacerlo en mi familia, en mi casa y un tema que me gusta. Esto es un sueño, con mucha ilusión felicidad.

¿Cómo definirías 'Traitors' para alguien que no lo ha visto nunca?

Este programa tiene es una mezcla de tres géneros. Tiene lo mejor del reality, que es la pasión y la verdad; tiene lo mejor de los concursos, pruebas espectaculares en exteriores de fuerza, destreza e inteligencia; y tiene lo mejor de la de la ficción y el thriller, que es ese juego de buscar al asesino o si eres el asesino de que no te encuentren. Y como espectador de pensar "¿Con quién voy? Con las con los traidores o con los fieles". Esos tres géneros se mezclan y dan lugar a un producto nuevo que es 'Traitors España'.

Desde casa la factura es de estar viendo una serie. No tienes la sensación de estar viendo un plató con andamios muy bien iluminado. Se está haciendo una serie muy bien iluminada, en un escenario extraordinario, precioso, como en el Monasterio de Piedra, que es casi como un personaje más de toda la trama. Y desde casa estás viendo a 18 concursantes que, por lo que parece, están improvisando a tiempo real una nueva historia de Agatha Christie.

¿Las pruebas son nuevas o vamos a ver adaptaciones?

No he podido ver todas las ediciones de todos los países. Estoy seguro de que hay pruebas que están unas inspiradas en otras, pero no puedo decirlo porque no sé hasta qué punto si alguna prueba se hizo Francia en el 2017. Lo que sí puedo decir es que son todas espectaculares. Y toda tienen el dilema de jugar para el equipo o jugar para uno mismo. Eso da mucho mucho salseo.

¿Fue complicado para ti mantener la neutralidad sabiendo quienes eran los traidores?

Sí, porque por suerte todo el equipo, en el que yo estoy incluido, estábamos viviendo el programa y la grabación con muchísima pasión. Acabamos de grabar y lo comentábamos todo. Nos despertamos por la mañana preguntando a quién han matado, a quién han matado. Estábamos todos metidísimos en los juegos, éramos trabajadores y espectadores al mismo tiempo. Por ese motivo, yo en una mesa redonda, viendo cómo se acusaban, cómo esquivaba la traidora o el traidor el tiro, como se escabullía al otro, cómo se estaban equivocando, que estaban aceptando, me costaba porque yo por dentro lo estaba viviendo como un espectador. Pero lo conseguí. Conseguí mantenerme firme y serio e impertérrito.

¿Crees que serías mejor como traidor o como fiel?

Fiel porque me gusta más descubrir cosas que ocultarlas. Es más divertido buscar pistas, interpretar lenguaje no verbal. Me imagino que como concursante sería más sabueso, de ir con la lupa y la gorrita buscando pistas. Cuando yo he jugado estos juegos de mesa es lo que me sale, lo que ocurre es que siempre cuando me tocaba ser fiel, pensaban que era traidor. Estaba todo el rato fijándome y buscando, indagando, me veían cara de sospechoso todo el tiempo y acababan echando el primero.

En cambio, como traidor en una malísimo, porque de repente me quedaba como en un segundo plano. Me decían: "Ah, ¿pero antes buscabas y ahora no? Es traidor". Soy más bueno mintiendo al espectador que en los juegos de mesa.

¿Cómo ha sido grabar 'Traitors' en un gran castillo?

El Monasterio de Piedra es un escenario impresionante. Era un personaje más de la de la trama. Nos trataron de maravilla, estuvo prácticamente cerrado para nosotros, que nos moco de pavo, éramos muchísimos. Y espectacular el paraje, las cascadas, las habitaciones, las salas... Os va a encantar. Estoy seguro de que en cuanto acabe 'Traitors', lo primero que haréis será jugar una partida en casa y lo segundo ir al monasterio.

¿Cómo presentador es distinto prepararse un concurso de preguntas como '¿Quién quiere ser millonario?' a un reality de estrategia como 'Traitors'?

La verdad es que tuve que cambiar un poquito la estrategia, porque cuando presentas un concurso te fijas en el plató, en los tiros de cámara, en las luces, las zonas mejor y peor iluminadas y cosas así. En 'Traitors' no, las charlas que tenía con la directora eran de tono, de la gravedad, de la carencia, de cómo explicaba las mecánicas, de si era más o menos grave, si era más cordial. Era más casting para una serie que no estar en un plato, siendo una especie de intermediario con el espectador.

¿Teniendo en cuenta el gran éxito internacional de 'Traitors' sientes presión por las audiencias?

Pues sí, hay presión, imagínate que es el único país que no funciona y la culpa es mía. Hay presión, pero ahora mismo en televisión el éxito depende de muchísimos factores, no solamente de tener un buen producto. Es de lo que ha ocurrido antes, de lo que ocurrirá mañana, de lo que pasó esta tarde. También la competencia, que siempre tiene productos de un nivel altísimo.

Nosotros sabemos que hemos hecho un programa impecable, no nos da miedo decirlo. Son 8 programas. Empieza muy arriba y todavía sube más, siempre cuando acabe vas a querer un capítulo tras otro. Estará en abierto, también en atresplayer, y el espectador decidirá, pero hay muchos factores que no controlamos como la actualidad y la competencia.