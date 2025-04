Gustavo González reaparece tras 'Sálvame' y dice lo menos pensado sobre María Patiño

Tras un tiempo alejado de los focos, Gustavo González ha reaparecido con unas declaraciones sinceras y directas sobre su paso por 'Sálvame'. El periodista también ha hablado de su relación con algunos de sus compañeros, en especial con María Patiño. El colaborador ha compartido un avance de su participación en el programa 'La Suite con Lali' de Radio Gran Vía, donde se explaya sobre una de las etapas más intensas de su trayectoria.

En el avance, Gustavo González hace balance de su experiencia en 'Sálvame', que durante años lideró las tardes desde Telecinco. Aunque reconoce el impacto televisivo del formato, no escatima en críticas hacia el ambiente que se respiraba entre bambalinas. "Había mucha tensión que también se creaba porque se entendía que alimentar el conflicto entre los colaboradores era muy televisivo y creo que hay cosas que se les fueron de las manos", sentencia.

El periodista recuerda que los momentos más duros no siempre ocurrían con cámaras: "Las discusiones y las diferencias más fuertes yo las he vivido fuera de un plató". Aun así, admite que Sálvame dejó huella: "Lo que han hecho con 'Sálvame' es historia de la televisión".

| Mediaset

De este modo, Gustavo González también se ha pronunciado sobre sus antiguos compañeros, algunos de los cuales, asegura, le causaron un gran daño personal: "Me hicieron mucho daño. Se me calumnió gravemente".

"Con Belén Esteban no tenía mucha relación y tampoco la quiero. Kiko Hernández es lo que es, nunca tuve relación con él y afortunadamente nunca la tendré. Nunca hemos tenido relación y perderle de vista tampoco ha sido...", ha sentenciado sobre estos dos colaboradores. A pesar de las críticas, también hay nombres que rescata con aprecio: "Kiko Matamoros me parece un caballero, un señor... Antonio Montero, Lydia Lozano, Chelito... se han portado muy bien conmigo".

Sin embargo, una de las revelaciones más llamativas del adelanto tiene como protagonista a María Patiño. Antiguos amigos y compañeros también en '¿Dónde estás corazón?', Gustavo González deja ver su desencanto con la presentadora: "Quien me ha decepcionado un poco porque la tengo muchísimo cariño es María Patiño. Tengo esa espinita porque cuando un amigo no está en ciertos momentos complicados, me parece que conlleva una decepción".