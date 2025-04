Prime Video pone fecha de estreno a 'Éramos mentirosos', su nuevo thriller de misterio

Prime Video ha desvelado las primeras imágenes del thriller de misterio 'Éramos mentirosos', basado en la novela de E. Lockhart. Los ocho episodios estarán disponibles en exclusiva en Prime Video el 18 de junio en más de 240 países y territorios de todo el mundo. 'Éramos mentirosos' estará disponible, por lo tanto, en la plataforma como parte de la suscripción Prime.

'Éramos mentirosos' sigue a Cadence Sinclair Eastman y su estrecho círculo apodado "los Mentirosos", durante sus escapadas de verano en la isla privada de Nueva Inglaterra de su abuelo. Los Sinclair son parte de la élite de Estados Unidos, conocidos por su atractivo físico, fortuna familiar y envidiable unión. Pero después de que un misterioso accidente cambie la vida de Cadence para siempre, todos, incluidos sus queridos Mentirosos, parecen tener algo que ocultar.

De este modo, "Los Mentirosos" son Emily Alyn ('Gossip Girl') como Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari como Gat Patil, Esther McGregor ('Babygirl') como Mirren Sinclair Sheffield, y Joseph Zada ('Invisible Boys') como Johnny Sinclair Dennis.

| Prime Video

Completan el reparto Caitlin Fitzgerald ('Succession') como Penny Sinclair, Mamie Gummer ('The Good Fight') como Carrie Sinclair, Candice King ('Crónicas Vampíricas') como Bess Sinclair, Rahul Kohli ('La caída de la Casa Usher') como Ed Patil, y David Morse ('True Detective') como Harris Sinclair.

'Éramos mentirosos' está escrita por las showrunners Julie Plec ('Crónicas vampíricas', 'Legacies') y Carina Adly MacKenzie ('Roswell', 'New Mexico', 'Los Originales'), que también son productoras ejecutivas. Además en la producción ejecutiva se encuentran Emily Cummins ('The Endgame', 'Vampire Academy') para My So-Called Company, y la autora de la novela E. Lockhart. Universal Television, división de Universal Studio Group, y Amazon MGM Studios están detrás del proyecto.

El próximo estreno de Prime Video: 'Memento Mori'

| Prime Video

Recordamos que el próximo estreno de Prime Video, este mismo 25 de abril, es la segunda temporada de 'Memento Mori', con Yon González como protagonista. Esta nueva entrega adaptará la segunda parte de la saga literaria "Versos, canciones y trocitos de carne", escrita por César Pérez Gellida.

Los nuevos capítulos continúan el duelo entre Augusto (Yon González) y el inspector Sancho (Francisco Ortiz). Este intentará detener al asesino después de que huyera con Erika (Olivia Baglivi) de Valladolid. La obsesión por detenerle llevará a Sancho al límite, mientras Augusto sigue con su obra poética y mortal.