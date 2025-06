La decisión de José Manuel Seda que da un giro de 180º a una pareja en 'Valle Salvaje'

José Luis, personaje de José Manuel Seda, impone un severo castigo a los amantes. Este lunes 16 de junio, a las 17:10h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', el anuncio de la inminente boda entre Úrsula y Rafael sacudió a todos. Bárbara temió el efecto que ese enlace pudiera tener sobre su hermana, mientras Julio supo que Adriana necesitaría tiempo para asimilar el compromiso. Además, Mercedes y Bernardo quedaron en el punto de mira de quienes deseaban su mal tras descubrirse su historia de amor.

El marqués no cesó en sus ataques contra Leonardo y Bárbara, y no pensaba abandonar 'Valle Salvaje' hasta lograr llevarse a su hijo con él. Sin embargo, Leonardo se mantuvo firme en su postura y dejó claro a su padre que no estaba dispuesto a seguir la vida que había trazado para él en la corte. Por su parte, Alejo hizo reflexionar a Atanasio para que contara la verdad al duque con el fin de que mandara llamar a su galeno de confianza para tratar a Raimunda.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de mayo, 'Valle Salvaje' subió a máximo histórico en su nueva ubicación promediando un 10,3% de cuota, 788.000 seguidores y 1,4 millones de espectadores únicos. Respecto a abril, crece 1,2 puntos de cuota. Vuelve a ser la oferta líder en los jóvenes y lo consigue en el público de mayor edad, también con máximos históricos en doce de las quince comunidades.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje',José Luis, personaje de José Manuel Seda, impone un severo castigo a los amantes con el fin de separarles para siempre. Dolido, Bernardo busca al culpable de que su relación con Mercedes haya sido descubierta y acusa directamente a Leonardo. Mientras, Bárbara se encuentra inmersa en un mar de dudas respecto al futuro de Pedrito. Debe dar una respuesta a Don Hernando, que le ha planteado una posibilidad que podría cambiar para siempre el destino de su hermano.

Respecto a Adriana, la joven pasa por el peor de sus momentos, ya que todo indica que la boda es un hecho y ya no hay vuelta atrás. De hecho, Rafael hace pública su decisión de casarse ante toda la familia.