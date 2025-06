El canal que desaparece hoy de la TDT: Gol Play cierra tras más de diez años

Gol Play dirá adiós este martes 10 de junio a la Televisión Digital Terrestre (TDT) tras casi diez años de emisión ininterrumpida en abierto.El canal, propiedad de Mediapro, se despide así de la televisión gratuita en España, donde se había consolidado como una de las principales referencias deportivas. Su programación incluía partidos en abierto de LaLiga EA Sports, encuentros de Segunda División y otros contenidos futbolísticos que lo convirtieron en un canal referente para los aficionados.

El motivo principal del cese en la TDT es la pérdida de los derechos para emitir el partido semanal gratuito de la Primera División española en las próximas temporadas. Este contenido, crucial para mantener su nivel de audiencia, ya no estará disponible para Gol Play, lo que ha llevado a Mediapro a reestructurar su presencia en televisión. No obstante, este no es un cierre definitivo: el canal continuará activo en otras plataformas.

Gol Play se mantendrá accesible a través de los principales servicios de televisión de pago en España, como Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV. Además, Mediapro ha confirmado que su canal también se podrá ver de forma gratuita mediante Gol Stadium, su plataforma de emisión online (OTT). Esto garantiza que sus contenidos seguirán al alcance del público sin necesidad de pagar una suscripción.

| Gol Play

Algunos de los programas más emblemáticos del canal también cambiarán de hogar dentro de la TDT. TEN ya acoge 'Directo Gol', uno de los espacios más populares dedicados a la actualidad futbolística. Este canal también asumirá la emisión de un partido destacado por jornada de la Liga F, así como los resúmenes más relevantes de diversas competiciones nacionales e internacionales. De hecho, durante los últimos días, desde el canal ya han animado a los espectadores a pasarse a TEN para disfrutar de 'Directo Gol', que se ha emitido en simultáneo.

Recordamos que las audiencias no acompañan desde hace tiempo a Gol Play que hace un año, en mayo de 2024, bajó del 1% de cuota, cifra que no ha conseguido recuperar. Por el momento se desconoce que ocurrirá en esta frecuencia. No obstante, es el segundo cambio importante en la TDT en los últimos meses, tras el cierre de Disney Channel el pasado mes de enero.