Un trabajador de 'La Revuelta' desvela la verdadera cara de David Broncano sin cámaras

'La Revuelta' de David Broncano no sería lo que es sin el equipo de cerca de cien personas que lo hace posible. Una maquinaria que combina lo técnico con lo creativo y que, según el propio presentador, es la verdadera destinataria del presupuesto. Uno de los integrantes clave de ese engranaje es Miguel Campos, guionista, cómico y responsable de gran parte del contenido visual que acompaña las ocurrencias de David Broncano.

Miguel Campos ha hablado en una entrevista con El Español sobre cómo es trabajar en 'La Revuelta', pero también cómo es hacerlo bajo la batuta de David Broncano. "Es un tío bastante agradable, la verdad. Es muy divertido, aunque también estoy hablando de mi jefe. ¿Qué voy a decir? Es que es un tío bastante guay y de todos los jefes que me podían haber tocado en la televisión nacional, creo que es de los mejores", asegura.

"Estamos cómodos en nuestro dato de audiencia, que es la hostia. Por lo poco que sé de audiencias, nuestro dato está un poco más bajo que 'El Hormiguero', pero para ser un programa que ha tenido de invitados a un niño que jugaba al ajedrez, un ingeniero eléctrico... Pienso que nadie hace un año pensaría que un programa en prime time tocando esos temas iba a lograr hacer un 13%", reflexiona.

| RTVE

Además, también ha hablado de la polémica por el veto al piloto Jorge Martín: "No hay una guerra abierta, pero, sinceramente, pienso que fueron días guays de vivir dentro de un programa de televisión. Fueron momentos en los que, mediáticamente, teníamos mucha tensión, pero luego, dentro del programa, nos lo estábamos pasando bastante bien. Tengo amigos que trabajan en el equipo de 'El Hormiguero' y nos llamábamos para comentar".

Pero más allá del espectáculo y las cifras, Miguel Campos valora la complicidad diaria que se genera detrás de las cámaras. "Las miradas que nos echamos Javi Valera y yo cuando pasan esas pequeñas cositas que yo sé que no van a llegar a casa porque lo van a cortar, pero que Javi y yo las estamos viendo en directo, creo que es lo más bonito. Por eso creo que mola mucho venir a ver en directo 'La Revuelta', es que es muy divertido", explicaba.

Eso sí, el ritmo del programa no da margen para la relajación: "Muchas veces te piden chistes al momento o pasa algo y la cámara te enfoca y dices: 'Joder, ¿por dónde salgo?'. Quizá eso es lo más difícil, pero bueno también con toda la tranquilidad de que si yo un día no estoy especialmente brillante, no pasa nada porque el programa va a seguir molando mucho".