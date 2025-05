Así se ha despedido Ncuti Gatwa de 'Doctor Who', que rescata a una mítica protagonista

El final de la temporada 15 de 'Doctor Who', la segunda de la nueva era, ha sido un evento histórico para los fans de la icónica serie británica. En un emocionante desenlace de dos partes, los espectadores fueron testigos de la despedida de Ncuti Gatwa del papel del Doctor. En este final, el Doctor se enfrentó a Rani en una batalla que no solo puso en peligro al mundo, sino que llevó al personaje a realizar un sacrificio definitivo.

Desde que fue anunciado como el nuevo Doctor en mayo de 2022, Ncuti Gatwa llegó a 'Doctor Who' con fuerza, ganándose rápidamente el cariño de los fans en todo el mundo. Su debut, que formó parte de las celebraciones por el 60 aniversario de la serie en noviembre de 2023, supuso una encarnación única del personaje. Ncuti Gatwa, que se separó del Decimocuarto Doctor interpretado por David Tennant, ofreció una versión fresca y diferente que dejó huella en los fans.

Su primer episodio completo, "The Church on Ruby Road", marcó el inicio de sus viajes con Ruby Sunday, interpretada por Millie Gibson. Con ella viajó a través de impresionantes aventuras en el tiempo y el espacio. En la temporada 15, Ncuti Gatwa cambió de acompañante para viajar junto a Belinda Chandra, interpretada por Varada Sethu. La temporada culminó con su sacrificio para salvar la Tierra, antes de regenerarse, marcando la salida de Ncuti Gatwa de 'Doctor Who'.

| BBC

"Sabes que cuando te fichan, en algún momento tendrás que devolver ese destornillador sónico y todo llegará a su fin, pero nada te prepara para ello. Este viaje ha sido algo que nunca olvidaré, y un papel que será parte de mí para siempre. No hay palabras para describir lo que se siente al ser elegido como el Doctor, ni para explicar lo que se siente ser aceptado en este papel tan icónico que existe desde hace más de 60 años y que es verdaderamente amado por tantas personas en todo el mundo", ha dicho Ncuti Gatwa.

La despedida de Gatwa fue, sin embargo, solo el comienzo de una nueva aventura para los seguidores de 'Doctor Who'. Inesperadamente, el Doctor se regeneró, dando paso a una cara muy familiar: Billie Piper regresó a la serie. Billie Piper, quien se unió a la serie en 2005 como Rose Tyler, la querida compañera del Doctor interpretado por Christopher Eccleston y David Tennant, hizo su sorprendente regreso al TARDIS. Aunque su aparición fue un gran giro para los fans, los detalles sobre cómo y por qué su personaje regresa se mantendrán en misterio.

| BBC

"Billie cambió la televisión por completo en 2005, ¡y ahora lo ha vuelto a hacer!. Es un honor y una alegría darla de nuevo la bienvenida a la TARDIS, pero cómo, por qué y quién, es una historia que aún no hemos contado. ¡Después de 62 años, las aventuras del Doctor apenas están comenzando!", ha dicho Russell T Davies, showrunner de 'Doctor Who'.

Por su parte, Billie Piper expresó: "No es ningún secreto cuánto me encanta 'Doctor Who', y siempre he dicho que me encantaría regresar al Whoniverse porque tengo algunos de mis mejores recuerdos allí. Así que, cuando me dieron la oportunidad de volver a pisar esa TARDIS, simplemente no pude rechazarla. Pero quién, cómo, por qué y cuándo, ya lo descubriréis".